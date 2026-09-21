El Concurso de Pintura al Aire Libre 'Emilio Sánchez Perrier' busca recuperar el paisajismo de Alcalá (Sevilla)

El delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El Concurso de Pintura al Aire Libre 'Emilio Sánchez Perrier' de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) celebrará su vigésimo tercera edición del 17 al 25 de octubre, con el objetivo de recuperar la tradición de la pintura del natural en la representación del paisaje, práctica que dio fama internacional al entorno del Guadaíra a su paso por la ciudad gracias a los autores de la denominada 'Escuela de Alcalá'.

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el tema único de la convocatoria será el patrimonio natural y monumental de Alcalá, especificándose el lugar concreto de trabajo en el momento del inicio del concurso. No será obligatorio desarrollar el trabajo durante todos los días del concurso, sino que cada participante podrá elegir los días y horarios que sean de su preferencia e interés, salvo los momentos de inicio y entrega, que serán obligatorios.

En este sentido, el delegado municipal de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas ha destacado que la convocatoria "sirve como un instrumento de divulgación del patrimonio histórico y natural de la ciudad, además de potenciar a autores emergentes, locales o regionales, a través del marco de este certamen, cuya dilatada trayectoria puede aportar a su currículum un valor añadido".

El certamen se ha convocado con dos modalidades, a las que cada participante podrá concurrir de manera independiente o en ambas, pintura de caballete, en la que se podrán utilizar todas las técnicas pictóricas manuales tradicionales, como óleo, acrílicos, acuarelas o técnicas mixtas; y cuadernos de apuntes, una modalidad en la que la organización facilitará un cuaderno de dibujo en formato A5.

La inscripción, que será libre y gratuita, y el sellado de los soportes se realizarán el 17 de octubre, de 10,00 a 11,00 horas, en el Museo de la Ciudad, situado en la calle Juez Pérez Díaz.

En la modalidad de pintura de caballete, el soporte será de libre elección y deberá ser aportado por cada concursante. Tendrá que ser sellado por la organización el primer día de inicio del concurso. El formato deberá tener una longitud máxima de 100 centímetros por su lado mayor y mínima de 30 centímetros por su lado menor.

Por su parte, en la modalidad de cuadernos de apuntes, la organización facilitará un cuaderno A5 a quienes se hayan inscrito en ella, además de que cada participante deberá entregar el cuaderno en el plazo establecido, con al menos diez páginas de apuntes gráficos dedicados al tema preestablecido.

En este contexto, la entrega de los trabajos tendrá lugar en la Casa de la Cultura de 12,00 a 13,30 horas del 25 de octubre, donde cada artista podrá presentar una sola obra en el apartado de pintura de caballete y un único cuaderno en la modalidad correspondiente.

En cuanto a los premios, se concederán un primer premio de 900 euros y obsequio conmemorativo, y un segundo premio de 600 euros y obsequio conmemorativo, mientras que en cuadernos de apuntes, un premio único de 300 euros y obsequio conmemorativo. Las obras merecedoras de los dos premios de pintura de caballete quedarán en propiedad del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra y se incorporarán a las colecciones del Museo de esta ciudad.

Al hilo, Christopher Rivas ha remarcado que este concurso permite "seguir poniendo en valor una tradición artística profundamente vinculada a Alcalá de Guadaíra". "Una tradición que tiene en Emilio Sánchez Perrier una figura de referencia y que encuentra en nuestro paisaje, en nuestras riberas y en nuestro patrimonio natural y monumental un espacio de inspiración y de creación", ha añadido.

Por último, ha invitado a todos los artistas mayores de edad, tanto locales como de fuera de la ciudad, a participar en esta nueva edición, y a vecinos y visitantes a "acercarse a disfrutar de los trabajos y de esa mirada artística que, una vez más, nos ayudará a descubrir y valorar nuestro paisaje".