Condenado en Sevilla tras ser sorprendido en poder de una tablet robada un año y medio antes

SEVILLA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia de Sevilla ha confirmado una sentencia previa, que condena a seis meses de cárcel a un varón sorprendido en poder de un dispositivo tablet que había sido robado aproximadamente un año y medio antes en Morón de la Frontera.

En esta sentencia emitida por la Sección Séptima de la Audiencia y recogida por Europa Press, el tribunal aborda un recurso de apelación de un varón condenado por el Juzgado de lo Penal número cuatro.

En concreto, el juzgado declaró probado que la madrugada del 27 de diciembre de 2020, el acusado, con antecedentes penales, "fue sorprendido por agentes del Cuerpo Nacional de la Policía cuando tenía en su poder varios equipos informáticos que había recibido a sabiendas de que procedían de un delito contra el patrimonio, pues en concreto la tablet marca Apple modelo iPad 16 GB había sido sustraída el 16 de agosto de 2019 mediante un robo con fuerza en el interior de un domicilio, sin que conste acreditado que el acusado tuviese participación en el mismo".

Dado el caso, el Juzgado de lo Penal número cuatro condenó a este varón a seis meses de prisión por un delito de receptación, así como a indemnizar con 250 euros al dueño del dispositivo tablet robado, vecino de Morón de la Frontera.

Y aunque el inculpado interpuso ante la Audiencia un recurso de apelación contra esta sentencia inicial condenatoria, la Sección Séptima ha desestimado la impugnación y ha confirmado plenamente la condena.

Especialmente, el tribunal tiene en cuenta que "en poder del acusado no sólo fue encontrada esa tablet, sino también dos más", señalando que aunque "no se pudiera concretar el origen ilícito de estos dos últimos dispositivos, ello no impide que su posesión junto con el iPad sea un hecho a tener en cuenta para valorar la conducta del acusado, en cuanto que jamás ha dado una explicación razonable de la posesión de esos tres dispositivos electrónicos".

También tiene en cuenta el propio testimonio del acusado, que comenzó "diciendo primero que había pagado 20 euros a un amigo" por los dispositivos, "para a continuación sostener que se los había regalado un primo del que no supo dar su identidad, cambiando finalmente su versión en el plenario", pues "en su declaración judicial dijo que no se acordaba de los hechos".