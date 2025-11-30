Condenados en Sevilla a tres años de cárcel tras perseguir a un hombre con coches y arrojarle un hacha por la ventanilla

Archivo - Una mujer camina hacia la Audiencia de Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a tres años y seis meses de prisión a dos varones acusados de delitos de asesinato con alevosía en grado de tentativa en un caso en el que, tras mantener uno de ellos una discusión con un tercer hombre en el Mercadona de la Avenida Parsi de Sevilla, lo siguió con un coche y llamó a su hermano para que se uniese a una persecución que culminó con un lanzamiento de hacha a la víctima a través de la ventanilla del conductor del vehículo, en el que también se encontraba su mujer, sus dos hijos y un amigo de estos últimos, de nueve, cinco y diez años.

Según la sentencia, consultada por Europa Press, los hechos se remontan a las 19,40 horas del 18 de abril de 2023, momento en el que, en las inmediaciones del mencionado supermercado, uno de los investigados mantuvo una discusión con la víctima, tras lo que le agredió con un puñetazo, por lo que mantuvieron "un breve enfrentamiento que cesó por mediación de las mujeres que inicialmente acompañaban al procesado".

Continúa el escrito, "la víctima abandonó el parking del Mercadona a bordo de su vehículo, acompañado de su pareja, sus dos hijos menores y un amigo de estos, también menor. Por su parte, el procesado, albergando ya un claro propósito de acabar con la vida de este hombre, procedió a seguirlo conduciendo un vehículo, iniciando una persecución que duró 12 minutos, unos 3,8 kilómetros, y a la que convocó con su teléfono móvil a su hermano, también procesado, que se incorporó antes del túnel del barrio de Torreblanca y siguió a la víctima".

Tal y como relata la sentencia, "para asegurarse de que la víctima no tenía posibilidades de huir", uno de los encausados cruzó su vehículo delante del coche de la víctima, mientras el segundo le cortaba el paso por detrás.

Así, uno de ellos bajó del coche "con un hacha en la mano y, sin mediar palabra, se la lanzó a la víctima a través de la ventanilla del conductor, rompiendo el cristal". Pese a que la víctima "intentó apartarse", según el escrito, "no pudo evitar ser alcanzado y herido en el antebrazo y hombro derecho. De igual modo, los cristales alcanzaron a los tres niños que iban en el asiento de atrás, quienes se encontraban aterrorizados, así como a su esposa que estaba en el asiento del copiloto, quedando el hacha en el interior del habitáculo del vehículo".

A consecuencia del episodio, la esposa de la víctima sufrió una crisis de ansiedad y tuvo que ser atendida en los Servicios de Urgencias. Los menores sufrieron heridas a causas de los cristales, sin secuelas, y una crisis de ansiedad atravesada por el mayor de los mismos, de diez años.

Prosigue el escrito, "aprovechando que la víctima se bajó del coche para enfrentarse a los dos acusados, uno de ellos arrancó súbitamente el vehículo intentando aplastar a la víctima, quien en esos momentos se encontraba entre el ambos coches, contra el muro del parque del Canal de los Presos, logrando evadir el impacto con un salto, saliendo ello no obstante despedido hacia la luna delantera del coche y cayendo aturdido al acerado, momento que fue aprovechado por ambos procesados para pasar otra vez las ruedas de sus vehículos por encima de la víctima alcanzando solo sus piernas, puesto que la misma, avisado por su esposa, logró echarse para atrás".

"Tras el atropello, los procesados huyeron del lugar al percibir el revuelo causado entre varias personas que se encontraban en las cercanías", expresa el escrito.

A consecuencia de la agresión, la víctima resultó con heridas en el hombro y antebrazo derecho, traumatismo craneal con cefalohematoma, gónadas postraumátricas y fractura del tercer y cuarto metatarisano del pie izquierdo.

Asimismo, el escrito señala que ninguno de los procesados dispone de permiso de conducción vigente en la fecha de los hechos, por no haberlo obtenido nunca.

Por los hechos, el primero de los hermanos estuvo en prisión provisional desde el 21 de abril de 2023 hasta el 28 de julio del mismo año. Su hermano, que estuvo en busca y captura, se encuentra en libertad provisional, con limitaciones de acercamiento respecto a la víctima vigentes.

Cabe enmarcar que los acusados se enfrentaban en un principio a una petición fiscal de siete años y seis meses de prisión por delito de tentativa de asesinato con alevosía, así como cuatro meses de prisión por delitos contra la seguridad vial y dos meses de multa para el primero de los hermanos por cuatro delitos leves de lesiones.

No obstante, el Ministerio Fiscal, "en aras de llegar a un acuerdo de conformidad con las defensas, modificó su escrito de calificación provisional considerando que los acusados abonaran 9.751,20 euros en concepto de lesiones causadas a las víctimas y de los daños causados al vehículo del perjudicado". Asimismo, por la tentativa de asesinato para los dos encausados solicitaron tres años y seis meses de prisión, por los delitos contra la seguridad vial 12 meses de multa con cuota diaria de cuatro euros y para el primero de los hermanos un mes de multa con cuota diaria de cuatro euros por los delitos leves. Las acusaciones particulares, los acusados y las defensas de los mismos mostraron conformidad con las mencionadas condiciones.