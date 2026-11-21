Archivo - Fachada del TSJA en foto de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la sentencia de un año y seis meses de cárcel para el condenado por agredir con una navaja a otro varón, causándole heridas graves, durante una reyerta en una rotonda de La Puebla del Río (Sevilla), por delito de lesiones graves con medio peligroso, al considerar que si bien existió una agresión ilegítima por parte de la víctima, de carácter verbal, "como quiera que no quedó acreditado cuál de ellos acometió primero a su oponente, existió en cualquier caso un exceso de en la defensa".

En un auto fechado el pasado 12 de noviembre y facilitado por la oficina de comunicación del TSJA, recoge que el acusado "no se limimtó a repeler dicha agresión --que se remonta al mes de abril de 2019-- sino que su reacción defensiva rebasó la proporcionalidad exigible, al propinar varias puñaladas al atacante".

Los magistrados del TSJA coinciden con la Audiencia de Sevilla en que esa respuesta fue desproporcionada "por su intensidad, reiteración y zona con posible afectación vital, tales como el hemotórax derecho y la región dorsal derecha", con lo que destima el recurso.

La Sección Penal de la Sala de lo Civil y Penal del TSJA considera probados los hechos recogidos en la sentencia de la Sección 4ª de la Audiencia Provincial de Sevilla, en fecha 25 de junio de 2025.

Dicha sentencia recoge que el condenado se encontraba junto a su hermano en una rotonda de la citada localidad y que se le acercó la víctima, "que vive en una calle próxima, gritándoles que los iba a matar y llevando en sus manos unas tijeras".

La sentencia señala que se enfrentó a ambos y que, en esos momentos, el agresor "se dirigió con una navaja y se la clavó en el abdomen y en la zona costal", así como que la hija de la víctima "observó lo sucedido desde su domicilio y se acercó a la pelea con intención de separar a los contendientes, siendo golpeada por el condenado cuando pretendía defender a su padre, al que le quedaron secuelas e invirtió 94 días en su curación".

El autor de la agresión fue condenado también por un delito leve de lesiones a la pena de dos meses de multa con cuota diaria de seis euros y a pagar una indemnización de 18.237 euros en concepto de responsabilidad civil, por lesiones y secuelas.

El Ministerio Fiscal se opuso al recurso por considera que "si bien puede entenderse lógica la reacción del acusado ante la actitud agresiva de la víctima, que incluyó amenazas de muerte, con un episodio previo en el que también le amenazó, unido al hecho de que ésta portaba un objeto que podía suponer algún peligro para aquel, no es menos cierto que la respuesta ante tal conducta fue de todo punto excesiva, lo que impide la aplicación de la eximente propuesta en su forma completa".

"Y en cuanto al delito de lesiones leves sufridas por la hija, considera que quedó acreditada su existencia a través de la declaración de la perjudicada, que fue correctamente valorada por el tribunal de instancia".