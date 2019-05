El Congreso Internacional 'Juego de Tronos: claves desde las humanidades' se clausura en la Olavide de Sevilla

Publicado 17/05/2019 16:54:10 CET

Elio M. García y Linda Antonsson, coautores de 'The World of Ice and Fire' y responsables del fansite 'Westeros', cerrarán el Congreso

SEVILLA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Internacional 'Juego de Tronos: claves desde las humanidades' se clausura este sábado en el Paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) con dos mesas redondas, después de tres intensas jornadas de conferencias, comunicaciones y debates sobre la serie televisiva 'Juego de Tronos' y la saga literaria 'Canción de Hielo y Fuego',.

Según un comunicado, la primera de ellas dará comienzo a las 10,00 horas y analizará el fenómeno desde la perspectiva de la industria cultural y del entretenimiento, contando para ello con la presencia de Alberto García Granda (Gigamesh, editorial de Canción de Hielo y Fuego), Cristina Macía (traductora de las novelas), Antonio Villar (director de doblaje de Juego de Tronos y el actor que pone la voz a Meñique); Jesús Cansino (responsable del Proyecto Osuna, Tierra de Dragones del Ayuntamiento de Osuna); y Enrique Muñoz de Luna (Movistar +).

A continuación, en la mesa redonda sobre 'Juego de Tronos' como fenómeno social, participarán Elio M. García y Linda Antonsson, coautores de The World of Ice and Fire y responsables del fansite Westeros, junto con Javi Marcos, de Los Siete Reinos y la Universidad de Navarra. El congreso será clausurado por Rosario Moreno Soldevila, decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide y miembro del comité de organización.

Tras la clausura del programa científico, todos los congresistas que lo deseen visitarán las localizaciones de la provincia donde se rodó la serie en Santiponce y Osuna, gracias a la colaboración de Prodetur, Turismo de Andalucía, así como los Ayuntamientos de las citadas localidades.

En total han sido 40 actividades científicas entre ponencias invitadas, comunicaciones y mesas redondas, en las que han participado 60 ponentes, venidos de una treintena de universidades y doce países.

El congreso se ha celebrado en las dos universidades públicas sevillanas y ha sido organizado por Alfonso Álvarez-Ossorio y Fernando Lozano, profesores de Historia Antigua de la Universidad de Sevilla, y Cristina Rosillo y Rosario Moreno, profesoras de Historia Antigua y Filología latina respectivamente, ambas de la Universidad Pablo de Olavide. Los organizadores planean poner a disposición del público los trabajos científicos presentados en este Congreso en forma de publicación.