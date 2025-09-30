El Consejo de administración de vivienda de Alcalá (Sevilla) aprueba la redacción y ejecución de 'Mar Mediterráneo 29'

Consejo de administración de vivienda de Alcalá de Guadaíra. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 30 (EUROPA PRESS)

El consejo de administración de 'Vive Alcalá', empresa pública municipal de la vivienda de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha aprobado la redacción y ejecución del proyecto de construcción de viviendas protegidas en la Avenida Mar Mediterráneo, 29, que incluirá pisos de dos dormitorios con garaje y trastero en régimen general en venta.

Según ha informado el Consistorio en una nota de prensa, este paso se suma a "la formalización, durante este mismo mes, de la escritura de compra de la parcela donde se desarrollará esta promoción, consolidando así la disponibilidad de suelo para su puesta en marcha".

La alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha señalado que "Alcalá de Guadaíra avanza con determinación en la creación de un parque público de viviendas accesibles, garantizando procesos transparentes y rigurosos para que los proyectos se hagan realidad en los próximos meses".

Todas estas promociones se desarrollarán con sistemas constructivos industrializados, lo que permitirá "reducir plazos de ejecución, mejorar la eficiencia energética y aplicar criterios de sostenibilidad ambiental".