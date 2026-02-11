El Consejo de la Memoria Democrática de Sevilla concluye "sin compromiso claro ni calendario" para la fosa Monumento

Archivo - Acto memorialista en demanda de exhumar la fosa de Monumento, en foto de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS)

El Consejo de la Memoria Democrática del Ayuntamiento de Sevilla ha concluidi "sin compromiso claro ni calendario" para la exhumación de la fosa Monumento del cementerio hispalense, tal y como reclaman las entidades memorialistas. Así se ha saldado la reunión celebrada este miércoles, a petición de todas las asociaciones con representación en este órgano Consejo, además de partidos políticos y agentes sociales.

En este sentido, los representantes de las asociaciones de la Federación Andaluza de Memoria han lamentado, en una nota de prensa, que "pese a las muestras de 'sincero compromiso', expresión literal por parte de los responsables municipales, los hechos hacen que tengamos que poner en duda estas buenas palabras, que se van a quedar en sólo eso".

Al respecto, los memorialistas han recordado que la celebración de este Consejo se debe a la "petición unánime" de explicaciones sobre "la no aceptación de los 200.000 euros de la subvención nominativa del Gobierno estatal para intervenir en la fosa". "Sus explicaciones sobre por qué no aceptan esta partida se basan en excusas administrativas de plazos inasumibles --deben ejecutarse antes de septiembre de 2026-- así como el rechazo expreso a una partida, según sus palabras "de papelería y propaganda".

Sin embargo, como bien deben saber los responsables públicos, los plazos son prorrogables tal y como establece la ley, y tienen un ejemplo en la fosa de Pico Reja, que utilizó estas prórrogas de plazos en ambas subvenciones".

Igualmente, "hemos aclarado que no se trata de una partida de propaganda sino de sensibilización e información a la ciudadanía sevillana de lo que aconteció. Las exhumaciones sirven para fomentar la cultura democrática a través del conocimiento de los hechos históricos", apostillaron.

La falta de voluntad por parte del Ayuntamiento "también se ha puesto de manifiesto en su falta de compromiso expreso a liderar este proyecto, pese a que lo hemos reclamado en reiteradas ocasiones, y tomando el ejemplo de éxito de la fosa de Pico Reja".

La exhumación de la fosa Monumento cuenta con un protocolo firmado por todas las administraciones --Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Sevilla-- desde junio de 2025, paso previo a la elaboración y firma de un convenio que permita la colaboración de todas las administraciones en el proyecto integral de exhumación.