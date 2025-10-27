El Consejo Regulador de las IGP Aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla advierte de suplantación en los mercados

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Aceitunas Manzanilla y Gordal de Sevilla, a través de su Pleno, recientemente constituido con representantes del sector --productores olivareros, organizaciones agrarias, operadores; entamadores, transformadores y envasadores y comercializadores-- ha expresado su "profunda preocupación" ante la "grave amenaza" que sufre la variedad Gordal de Sevilla, "uno de los emblemas más reconocibles del patrimonio agrícola y gastronómico sevillano, andaluz y español".

Así lo ha expresado en un comunicado en el que destaca que en los últimos años, la entrada masiva de aceitunas foráneas "de gran calibre, procedentes de países como Egipto o Grecia, comercializadas de forma engañosa bajo el nombre de 'Gordal', ha puesto en riesgo la reputación y viabilidad de un producto que representa la identidad de nuestros pueblos".

"Estas prácticas confunden al consumidor, erosionan el valor de nuestra marca de origen y provocan una desigualdad creciente para los agricultores, cooperativas e industrias que cultivan y elaboran la auténtica Gordal de Sevilla con esfuerzo, honestidad y compromiso con la excelencia", añade el comunicado. En este sentido, el Consejo Regulador señala que la Gordal de Sevilla no es una denominación genérica, sino una variedad única, "ligada a su tierra, a su clima y al saber hacer transmitido de generación en generación".

Su cultivo no solo produce un "fruto excepcional", sino que sostiene "un modelo de vida rural sostenible, social y económicamente equilibrado". En este contexto, el Consejo avisa de la "gran responsabilidad" de las grandes distribuidoras de nuestro país, muchas de las cuales permiten que aceitunas extranjeras "se vendan como si fueran españolas, contribuyendo a engañar al consumidor y socavar el valor de la auténtica Gordal de Sevilla".

"Estas empresas tienen en sus manos la capacidad y el deber de garantizar transparencia, trazabilidad y respeto por el origen, siendo su compromiso decisivo para evitar la confusión en el mercado". Por ello, desde el Consejo Regulador y las organizaciones agrarias y cooperativas firmantes, exigen "respeto" por el nombre 'Gordal de Sevilla', "patrimonio colectivo y garantía de autenticidad".

Este órgano también denuncia la "comercialización engañosa" de aceitunas foráneas que usurpan esta denominación sin cumplir los estándares de calidad, origen ni tradición, al tiempo que reivindica el "papel esencial" de las IGP y DOP, "como herramientas de defensa del territorio, del empleo agrario y de la transparencia hacia el consumidor".

Al respecto, el Consejo Regulador hace un llamamiento a las administraciones públicas, a la distribución y a los consumidores para que "protejan y valoren lo nuestro, eligiendo productos certificados que aseguren su procedencia y calidad" e insta a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) a garantizar el "uso correcto" del término 'Gordal' y a identificar "claramente" las variedades importadas que llegan a nuestros mercados, "evitando su confusión con la auténtica Gordal sevillana".