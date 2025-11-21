El Consejo Regulador de las IGP Mantecados y Polvorones de Estepa (Sevilla) homenajea a la Patrona del municipio

Nueva edición limitada de estuches promocionales de mantecados y polvorones de Estepa impulsada por el Consejo Regulados de las IGP, que homenajea a la Patrona del municipio. - CONSEJO REGULADOR

El órgano conmemora asimismo la declaración de Estepa como Conjunto Histórico-Artístico Nacional

El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Mantecados y Polvorones de Estepa ha presentado su nueva edición limitada de estuches promocionales, "una pieza gráfica que entrelaza tradición, arte y memoria para conmemorar el 75º aniversario de la proclamación del Dogma de la Asunción de la Virgen, definido por el Papa Pío XII en 1950".

Se trata de una efeméride de "especial relevancia" para la Hermandad de Nuestra Señora de la Asunción, Patrona de la localidad e "imagen profundamente arraigada en la identidad espiritual estepeña", tal como explica este órgano regulador en una nota de prensa.

En este sentido, el diseño incorpora una representación de la fachada de la Iglesia del mismo nombre, acompañada por un "guiño" al patrimonio histórico del municipio: la Torre de la Victoria, "emblemático símbolo local que recuerda el 60º aniversario de la declaración de Estepa como Conjunto Histórico-Artístico Nacional".

La obra ha sido realizada por Marcos Acosta, artista natural de Dos Hermanas y cartelista de la Navidad de Estepa 2024, quien se ha inspirado en la estética de los estuches de mediados del siglo XX para recuperar la esencia visual de los envases tradicionales de mantecados y polvorones.

UN CAMINO DE EFEMÉRIDES

En los últimos años, el Consejo Regulador ha convertido sus estuches en "auténticas piezas de patrimonio gráfico", diseñadas para rendir homenaje a hitos culturales, históricos y sociales "que han marcado a la comunidad". Cada estuche "no solo protege un producto de excelencia, sino que también actúa como embajador de la memoria colectiva de Estepa".

Así, en 2024, estuvo dedicado a la educación, por los 30 años de la Escuela Universitaria de Osuna; en 2023, al "arte universal"; en concreto, a Velázquez, por el IV centenario de su nacimiento, y en 2021, a Alfonso X El Sabio coincidiendo con los 800 años de historia compartida con Andalucía y con Estepa.

Un año antes, el homenaje fue "a quienes lucharon durante la pandemia". Al respecto, las ilustraciones fueron realizadas por la artista sevillana Ángela Muruve y cada estuche incorporó un adorno artesanal para el árbol de Navidad producido por Barrería San Mateo (Carmona), símbolo de solidaridad, fortaleza y esperanza.

COMPROMISO CON LA CULTURA E IDENTIDAD

Con la edición limitada de 2025, el Consejo Regulador reafirma su compromiso con la cultura, la memoria y la identidad de Estepa, "proyectando su patrimonio más allá de sus fronteras" y reivindicando "la estrecha unión entre sus dulces navideños y la historia del municipio".