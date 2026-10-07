El Consistorio aboga por una ampliación "ambiciosa" del Bellas Artes frente a la "urgencia" que reclama el PSOE Sevilla

Archivo - Varias personas visitan la exposición 'La belleza del conocimiento' en el museo de Bellas Artes. Archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha respondido al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, que durante la presente jornada pedía al Gobierno local que trabajase para que "la ampliación del Museo de Bellas Artes sea una realidad lo antes posible", y ha indicado que, a su parecer, la cuestión "no es simplemente ampliar metros cuadrados, sino decidir qué Museo de Bellas Artes queremos para Sevilla".

"Lo que este equipo de Gobierno va a defender es un proyecto digno para la capital de Andalucía, un museo a la altura de la ciudad, de su patrimonio, de sus artistas y de la importancia cultural que tiene Sevilla", ha afirmado en un comunicado remitido por la formación.

Al respecto, ha subrayado que Sevilla lleva "demasiado tiempo esperando" este proyecto, incidiendo en que fue anunciado en el año 2005, y ha rechazado que el Ayuntamiento tenga que aceptar "sin más" una solución que considera insuficiente.

"Después de más de dos décadas de espera, lo que no vamos a hacer es conformarnos con un parche. Sevilla merece una ampliación ambiciosa, con visión de futuro y que permita que el Bellas Artes pueda desarrollar todo su potencial", ha defendido.

Además, ha cuestionado las palabras de Muñoz y le ha pedido que "deje de utilizar el Bellas Artes como arma política", misma vez que ha lamentado que, a su juicio, el PSOE pretende ahora "presentar como una urgencia de este Ayuntamiento lo que lleva décadas siendo una asignatura pendiente de los gobiernos socialistas".