Consistorio anuncia que prepara la recuperación del Auditorio Rocío Jurado (Sevilla), con 14.000 plazas, tras críticas

Detectado un incendio de rastrojos cerca del Auditorio Rocío Jurado, el cuarto en una semana. Imagen de archivo. - JOAQUÍN CORCHERO - EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este viernes, tras las críticas esgrimidas por el Grupo Socialista que tildaban el estado del Auditorio Rocío Jurado de la Isla de la Cartuja de "abandono", que prepara los pliegos para la concesión de dominio público que posibilite la recuperación y conversión del Auditorio Rocío Jurado, a la par que ha apostillado que el recinto tendrá una capacidad superior a 14.000 espectadores y será "el mayor de Andalucía".

El delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha respondido así a las críticas ofrecidas por la concejal socialista Myriam Díaz, que acusaba al Gobierno local de "abandonar por completo" el recinto, y ha apostillado que el actual Gobierno "ha puesto seguridad en este espacio y está dando pasos para que el Rocío Jurado se convierta en el gran espacio cultural de Sevilla".

En relación con los últimos incendios producidos, ha enmarcado que "gracias a la rápida actuación de los servicios municipales, los incendios quedaron en conatos".

Además, ha asegurado que "la Policía Nacional ya tiene abierta una investigación ya que todo apunta a que estos incendios han sido intencionados".