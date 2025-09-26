Consistorio defiende que los conciertos en Plaza España (Sevilla)respetan "plenamente" el patrimonio: "No hay menoscabo"

Celebración de la junta de Gobierno local este viernes en el Ayuntamiento de Sevilla. - EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno, ha defendido este viernes que los conciertos celebrados en la Plaza de España respetan "plenamente" con la preservación del patrimonio del enclave, asegurando además que "cualquier indicio de un uso indebido del recinto tendría consecuencias".

Durante la junta de Gobierno local celebrada en el Consistorio, Bueno ha señalado que las comprobaciones realizadas por los servicios municipales confirman que estos eventos se desarrollan "con respeto" hacia la Plaza de España, declarada Bien de Interés Cultural, y que las inspecciones posteriores a su celebración evidencian que "no existe menoscabo" derivado de los festivales.

En este sentido, el portavoz municipal ha respaldado las declaraciones realizadas este jueves, 26 de septiembre, por la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, quien sostuvo que "no se produce deterioro físico ni menoscabo de los valores culturales de este espacio patrimonial". Del Pozo precisó además que, con motivo de los conciertos, "se instala un vallado perimetral en torno a la fuente y se delimitan las zonas de contacto con las balaustradas cerámicas, impidiendo en todo momento el acceso a los elementos más frágiles".

CRÍTICAS DE 'SEVILLASEMUERE'

Las manifestaciones del portavoz se han producido en el marco de la publicación, en redes sociales, de un vídeo difundido por la asociación 'Sevillasemuere'. En dichas imágenes se observa material del desmontaje del festival Icónica apoyado sobre la balaustrada de la Plaza de España.

"Este es el perimetraje de la balaustrada de la Plaza de España durante los trabajos de desmontaje de Icónica bajo la supervisión de la Consejería de Cultura", ha expuesto la asociación en un mensaje en la red social 'X'. En él, ha solicitado además la dimisión de la consejera de Cultura, a la que acusó de "mentir" en sede parlamentaria y de "avalar un fraude de ley".

