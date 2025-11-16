Consistorio inicia la fase 2 de la ampliación del tranvibús Santa Justa-Plaza del Duque con cortes en calle Laraña

Archivo - Imagen de recursos del bus de tránsito rápido (BTR) o tranvibús a su paso por Sevilla Este. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha el próximo jueves, 20 de noviembre, la segunda fase de la obra de ampliación del carril bus segregado (BTR) o tranvibús Santa Justa-Plaza del Duque, correspondiente a la línea TB1, que conecta el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca con Nervión desde su puesta en servicio en septiembre. Esta fase contempla la extensión de los cortes al tráfico hasta la entrada del aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, en la calle Laraña.

Según ha informado el Consistorio en una nota, durante esta etapa, el tramo de la calle Laraña comprendido entre el aparcamiento de la Facultad y la Plaza de la Encarnación permanecerá cortado al tráfico rodado, permitiéndose únicamente el acceso al parking. La penetración máxima para el tráfico general será hasta la Plaza del Cristo de Burgos, mientras que el acceso hasta la Plaza de la Encarnación estará restringido a carga y descarga, vados autorizados, aparcamiento de la calle Imagen y servicios públicos.

Además, mientras permanezca cerrada la calle Campana, las calles Javier Lasso de la Vega, Santa María de Gracia, Orfila, Cuna, Goyeneta y Francisco de Pelsmaeker quedarán en "fondo de saco" con acceso exclusivo para residentes. Para facilitar la movilidad, se habilitará un paso provisional desde la calle Orfila a la calle Cuna, permitiendo el acceso a los residentes de estas vías.

En esta fase se elimina el aparcamiento de motos y la zona de carga y descarga de la calle Orfila, habilitando un itinerario alternativo para la carga y descarga en el Mercado de la Encarnación que recorre el perímetro de Las Setas, accediendo desde la puerta oeste del mercado, norte (Regina), este (Alcázares) y salida por la calle Imagen.

El acceso a garajes variará únicamente en la calle Santa María de Gracia, que se realizará por la calle Javier Lasso de la Vega, habilitada en doble sentido solo para este fin. Las afecciones a las líneas de Tussam se mantienen sin cambios respecto a la fase 1, respetando paradas y recorridos alternativos.

La segunda fase del proyecto de ampliación del BTR está prevista hasta la primera quincena de enero de 2026, siguiendo los plazos establecidos para completar la modernización de esta importante conexión del transporte público en el Casco Antiguo de Sevilla.