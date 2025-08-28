Consistorio de Sevilla aclara que retiró el grafiti de SFDK por "quejas vecinales" y ofrece alternativas para reubicarlo

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado que la retirada del grafiti dedicado al grupo sevillano de rap SFDK, ubicado en el barrio de Pino Montano --lugar de origen del grupo---, se llevó a cabo hace un año por parte de la Brigada Antigrafitis del Consistorio, atendiendo "a la petición de los vecinos debido al deterioro de la obra". Además, el Administración local ha señalado que "se está buscando una nueva ubicación adecuada que permita que la obra se realice en mejores condiciones y que pueda perdurar en el tiempo".

Según han detallado fuentes del Ayuntamiento a Europa Press, mantienen contacto con el grupo, que "no ha mostrado malestar alguno; al contrario, ha mostrado absoluta cordialidad". En relación a estas conversaciones, han explicado que "se les ha detallado el procedimiento seguido para la eliminación del grafiti, realizada tras la solicitud de los vecinos y debido al deterioro de la obra, que además estaba pintada sobre otro mural anterior, dentro de las actuaciones habituales de la Brigada Antigrafitis para conservar el espacio público en buen estado".

En este contexto, el Ayuntamiento ha señalado que se ha ofrecido al grupo "otros emplazamientos y alternativas que serán estudiadas", y ha confirmado que "ya se trabaja en la búsqueda de una ubicación adecuada para que la obra pueda realizarse en mejores condiciones y tenga mayor durabilidad". Asimismo, han indicado que está prevista una reunión en septiembre para tratar varios asuntos.