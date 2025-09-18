Consistorio de Sevilla aprueba la parcela del nuevo Villamarín, con la desaprobación de Podemos-IU: "esto va a estallar"

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves el Estudio de ordenación de la parcela del nuevo Estadio Benito Villamarín, una cuestión que ha contado con el apoyo del PP, PSOE y Vox, pero ha despertado las críticas del grupo Podemos-IU.

Durante su intervención, la concejala Susana Hornillos ha asegurado que el proyecto es una operación urbanística que "prioriza intereses privados frente al interés general", con dudas legales y urbanísticas. En consecuencia, ha asegurado que "esto va a acabar estallando porque las cosas no se están haciendo bien", al tiempo que ha apostillado que aquellos que respaldan la iniciativa "están jugando con la ilusión de la afición de los béticos de esta ciudad".

Así, ha señalado entre estas cuestiones "dudosas" la "legalidad" de la "cesión" de terrenos municipales a "un club privado", la legitimidad del estudio de ordenación, el "incumplimiento" de instrucciones de la Gerencia de Urbanismo y la "indefinición" de los usos del suelo, entre otros.

Por su parte, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha asegurado que el proyecto "ha seguido un trámite oportuno, coordinado, responsable y, por supuesto, legal, abierto y transparente" y que el expediente está "perfectamente informado y perfectamente trabajado", repasando todos los informes jurídicos, técnicos y sectoriales desde noviembre de 2023 hasta su aprobación definitiva.

También ha participado la concejala de Vox, María Cristina Peláez, quien ha calificado la iniciativa como "un gran proyecto para Sevilla" y ha aprovechado su turno para instar al Gobierno local a "tener en cuenta la movilidad del barrio" de Heliópolis, que "se está viendo afectado por las obras". Asimismo, ha solicitado que se estudie la movilidad de cara al futuro, especialmente durante los días de partido en el estadio.

Por último, el concejal del PSOE Francisco Javier Paéz ha incidido en su intervención en que el proyecto es "importantísimo, no simplemente desde el punto de vista deportivo, sino también para la economía de la ciudad", al tiempo que ha mostrado el respaldo al Real Betis y al proyecto de urbanismo.