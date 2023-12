El Consistorio de Sevilla autoriza 36 apartamentos turísticos junto a la Maestranza tras analizar "nuevos informes"

SEVILLA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla autorizará, finalmente, 36 apartamentos turísticos junto a la Maestranza después de analizar nuevos informes jurídicos solicitados y tan solo un mes después de que la Comisión Ejecutiva de Urbanismo decidiera no debatir las licencias para la demolición del inmueble del número 10 y 11 del Paseo Colón, junto a la Plaza de Toros, ni la de construcción del edificio para albergar esos pisos.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, lo ha confirmado durante la sesión plenaria celebrada este jueves en el Consistorio y en respuesta a una pregunta formulada desde las filas de Con Podemos-IU relativa a las medidas que el equipo de gobierno tiene previsto aplicar para limitar las viviendas turísticas.

En relación a este asunto concreto, Sanz ha reconocido que a él le "llamó mucho la atención que se permitan no sé cuántos apartamentos turísticos junto a la Maestranza, y por eso se revisó esa licencia. Se han pedido informes jurídicos complementarios" y en vista de los mismos "pues hay que dar a la licencia".

Desde la Gerencia de Urbanismo, el pasado mes de noviembre, se señaló la necesidad de "estudiar la viabilidad y legalidad de esta construcción", ya que la misma "no se ajusta, a priori, al modelo de intervención en el Casco histórico que defiende este equipo de gobierno, sin perjuicio de que, en su caso, atendiendo a la legalidad, tengan que resolverse como correspondan", cuestión que ha desencadenado en la autorización de dicha licencia.

La Comisión Provincial de Patrimonio en Sevilla, organismo dependiente de la Consejería de Cultura, ya aprobó el reformado del proyecto básico presentado por los promotores de los citados apartamentos turísticos al considerar que "la nueva edificación se integra de manera mesurada en el entorno del BIC". La Comisión ya pidió documentación complementaria en julio de 2022 por la incidencia del inmueble --fachada y volumen-- sobre la Plaza de Toros.

Por su parte, la portavoz de la formación de izquierda, Susana Hornillo, ha interpelado a Sanz a que use las "herramientas que tiene a su alcance para limitar el número de viviendas turísticas" en el centro de Sevilla. Al respecto, el alcalde ha insistido en que "no cabe ni un apartamento turístico más". "Estamos esperando, como hemos dicho ya muchas veces, el decreto de la Junta, que está a punto de salir para ver hasta dónde podemos regular y cómo podemos limitarlos. Tampoco se trata de criminalizar a los apartamentos turísticos, también han traído cosas buenas a la ciudad", ha afirmado Sanz.

"Los apartamentos turísticos, muchos pertenecen a empresas sevillanas o a sevillanos, es verdad que genera poco empleo, pero han traído riqueza a nuestra ciudad y han contribuido al crecimiento económico de la misma. Y si no hubiera sido por esa iniciativa privada, en el Casco histórico habría muchísimas manzanas que habrían desaparecido, porque la Administración no ha estado en eso, por lo que sea". "Evidentemente, no son los culpables de la pérdida de población y de que no superemos los 700.000 habitantes".

Sanz ha respondido así a las críticas de Con Podemos-IU sobre el hecho de que la ciudad "no para de perder habitantes" y que "la proliferación de alojamientos turísticos en los últimos años ha sido un factor desencadenante en esta pérdida de población". "Expulsan de sus viviendas a los vecinos de toda la vida y van contagiando a calles y barrios enteros como una epidemia", ha añadido la portavoz de este Grupo municipal.

"Son como una onda expansiva que van provocando que los precios de la vivienda suban por toda la ciudad. Usted se comprometió en campaña a no conceder ni una licencia de pisos turísticos más cuando llegara a ser alcalde pero es que desde que fue elegido la gerencia de urbanismo no para de conceder nuevas licencias", ha sentenciado Hornillo.