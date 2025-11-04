Consistorio de Sevilla lanza una campaña para prevenir adicciones con foco en el uso excesivo de pantallas entre jóvenes

Presentación de una campaña del Ayuntamiento de Sevilla para prevenir adicciones con foco en el uso excesivo de pantallas entre jóvenes - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha presentado este martes una nueva campaña de sensibilización para prevenir las adicciones, centrada especialmente en el uso problemático de las pantallas entre la población joven. La iniciativa, protagonizada por un cartel del artista David Noalia, se difundirá en espacios municipales, redes sociales y actividades a pie de calle, entre ellas una acción de street marketing con música en directo el próximo 6 de noviembre por la tarde en Las Setas.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el delegado de Barrios y Colectivos de Atención Preferente, José Luis García, ha enmarcado que la campaña busca "informar y promover hábitos saludables" y ofrecer "herramientas a los jóvenes y sus familias para detectar señales de alerta a tiempo y acceder a vías de ayuda especializada". "Las pantallas no son el enemigo, pero un mal uso puede tener graves consecuencias", ha subrayado.

La iniciativa se enmarca en el refuerzo de la red municipal de Centros de Día para la atención y la incorporación sociolaboral de personas con adicciones. Estos centros, ubicados en los distritos Macarena, Juan XXIII y Sur, ofrecen atención personalizada de lunes a viernes por la mañana y de lunes a jueves por la tarde, con intervención temprana en casos de consumo y conductas adictivas sin sustancia, en coordinación con centros educativos y sanitarios.

El nuevo contrato para la gestión de estos centros, actualmente en licitación, prevé un equipo de 19 profesionales de distintas áreas y una dotación de 1,36 millones de euros para un periodo de 22 meses. Con esta inversión, el Ayuntamiento pretende reforzar la prevención, la atención a familias y los itinerarios de inserción social.

García ha destacado de igual forma que el Gobierno municipal "ha triplicado la dotación respecto al anterior mandato", además de "ampliar los horarios de atención y la plantilla de profesionales", con el objetivo de abordar "problemas emergentes de adicción como el abuso de redes sociales, el juego online o el chemsex".

Los Centros de Día Municipales de Sevilla han atendido, según el Consistorio, a más de 10.000 personas a lo largo de su historia, consolidándose como un recurso esencial dentro de la red pública andaluza, al concentrar más del 75 % de la población asistida en este tipo de dispositivos.

En paralelo, el Ayuntamiento ha destinado 215.000 euros a la convocatoria Sevilla Libre de Adicciones 2025, que financia proyectos de 16 entidades sociales que trabajan en la prevención y atención de las adicciones, entre ellas Rompe tus Cadenas, Liberación, Brotes, Entre Amigos, Fundación Atenea, Médicos del Mundo y Cáritas.