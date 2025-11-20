El Consorcio de Bomberos de Sevilla lanza un curso de Gestión Operativa y Mando para mejorar la respuesta a emergencias

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha puesto en marcha un nuevo curso de Gestión Operativa y Mando (GOM). El objetivo es formar a los actuales y futuros mandos en la correcta gestión de cualquier emergencia, especialmente las de gran envergadura, y mejorar la eficiencia y la eficacia en la resolución de intervenciones, optimizando recursos y garantizando la máxima seguridad para la ciudadanía y para el personal interviniente.

Según ha detallado la Insititución Provincial en un comunicado, en esta nueva edición participan 19 bomberos, que se forman en el Sistema de Gestión de Emergencias implantado en el Consorcio. En este caso, la capacitación se centra en el nivel de Jefe de Dotación, figura que suele ser el primer mando en llegar a las intervenciones.

La formación consta de un primer módulo, teórico y práctico, de 25 horas presenciales, que capacita al alumnado para el uso de las herramientas de gestión. Se trabajan los conceptos, el lenguaje y la iconografía utilizados, aplicándolos a ejemplos de emergencias reales ocurridas en la provincia y a otras supuestas.

En un segundo módulo online, cada participante realiza un trabajo individual basado en un caso práctico, real o simulado, donde debe demostrar los conocimientos adquiridos. Para ello, se pone en el papel de un jefe de dotación y detalla el operativo y las decisiones que adoptaría, además de reflexionar sobre las mejoras que aporta el sistema de gestión GOM en la respuesta a emergencias.

El Consorcio de Bomberos es una entidad local de cooperación, de la que forman parte 54 ayuntamientos y la Diputación, que la preside. Desde el año 2022, el Consorcio coordina el Sistema de Bomberos de la Provincia de Sevilla.