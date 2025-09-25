Consorcio de Bomberos de Sevilla no ve razón para inmovilizar vehículos y sí "compromiso innegociable" con la seguridad

Archivo - Imagen de recurso de un camión de Bomberos de la Diputación, en foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

"Desde el Consorcio Provincial de Bomberos queremos expresar nuestra solidaridad con el compañero que recientemente sufrió un accidente durante el desempeño de sus funciones. Nuestra prioridad absoluta es la seguridad y el bienestar de todo el personal y reafirmamos nuestro compromiso innegociable con estos principios".

Así lo expresa la Diputación de Sevilla, en un comunicado, en el que destaca que bajo la presidencia de Javier Fernández, "mantiene firme su compromiso con la mejora continua del servicio de bomberos". "Prueba de ello es el nuevo parque de bomberos de Carmona, con una inversión superior a 2,2 millones de euros, y el incremento del presupuesto del Consorcio en casi 10 millones de euros para 2026 para fortalecer el servicio".

Al respecto, fuentes sindicales informaban del accidente de un compañero en el Parque de la Rinconada hace unos días y de la "paralización cautelar" de varios vehículos "recientemente incorporados al servicio", al poder resultar un "riesgo grave e inminente" para la seguridad de los bomberos. Entre esos equipos afectados estarían un Autobrazo Extensible (ABE) de Sanlúcar la Mayor y las Autoescalas Automáticas (AEA) de Osuna, La Rinconada y de Lora del Río.

"Reiteramos la importancia de la formación específica y obligatoria para el manejo seguro de vehículos y plataformas, especialmente aquellos destinados a intervenciones en entornos con riesgos biológicos y químicos". Además, "consideramos fundamental la elaboración y comunicación efectiva de procedimientos claros que permitan minimizar los riesgos y dotar al personal de las herramientas necesarias para actuar con seguridad".

Desde la Diputación no consideran que se haya producido una situación de "riesgo grave e inminente" que "justifique" la inmovilización de los vehículos. "Esa inmovilización nos preocupa porque implica que esos equipos no podrían ser utilizados para atender situaciones de emergencia que se produzcan".

Por ello, añade el organismo provincial, "confiamos en una pronta resolución por parte de la Delegación Territorial de Empleo". En este sentido, "valoramos positivamente la colaboración con la Inspección de Trabajo, a la que facilitaremos toda la documentación y aclaraciones necesarias para una evaluación objetiva".

"Esta cooperación es esencial para garantizar la seguridad sin afectar innecesariamente la operatividad del servicio. Seguiremos avanzando en la formación específica para todo el personal involucrado en el manejo de estos equipos, desarrollando de manera participativa procedimientos operativos estandarizados que incorporen las experiencias y aportaciones del personal", añade el comunicado. "Seguiremos trabajando con responsabilidad y transparencia para garantizar un servicio seguro y eficaz a la población".