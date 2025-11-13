Contemporaneidad y tradición dialogan en Sevilla en una semana con propuestas musicales, flamencas y artísticas

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha informado sobre la programación cultural disponible del 13 al 19 de noviembre en Sevilla. En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, considera que "la cultura no es un momento aislado, sino una forma de estar en el mundo. Esta semana lo vemos en Sevilla con artistas internacionales que debutan en la ciudad y la celebración del Día del Flamenco mirando a la raíz y proyectándonos hacia el futuro".

Por primera vez en Sevilla, el prestigioso Brentano String Quartet --formado en la Juilliard School de Nueva York-- presenta un programa que viaja de Mongolia a Bohemia. La velada incluye Gobi Gloria de Lei Liang, el Cuarteto número 4 de Bartók y el Cuarteto número 13 de Dvorák. La cita, como detalla el Consistorio en una nota de prensa, este jueves, a las 20,00 horas, en el Espacio Turina.

Un día más tarde, el ensemble Près de votre oreille debuta en Sevilla con 'Lighten mine eies', un "evocador homenaje" a William Lawes, "figura clave del barroco inglés, fallecido en combate en 1645". El programa recorre sus composiciones más originales: desde canciones sacras recogidas en 'Choice Psalmes' hasta sus célebres 'Harp Consorts', "obras excepcionales por su riqueza tímbrica y su singular escritura para arpa, violín, viola da gamba y tiorba".

Por otro lado, la Fundación Barenboim-Said organiza un nuevo taller familiar pensado para que niños y niñas descubran el poder narrativo de la música a través de grandes compositores como Rimski-Kórsakov, Stravinski, Mozart y Haendel. Bajo la dirección del docente Vicente López Romero, la actividad propone un viaje sonoro "que estimula la imaginación y despierta la escucha activa", con sesiones adaptadas a distintas edades. La cita, el sábado en el Espacio Turina.

Asimismo, en el centenario del nacimiento de Dietrich Fischer-Dieskau, considerado uno de los grandes cantantes del siglo XX, el barítono Benjamin Appl -discípulo directo del maestro- presenta este jueves en Sevilla un recital íntimo y biográfico que repasa su vida y legado. Bajo el título 'To Dieter: the past and the future', y acompañado al piano por James Baillieu, Appl interpretará una cuidada selección de lieder de compositores como Schubert, Brahms, Wolf, Reimann o Clara Schumann, entre otros, incluyendo obras de miembros de la familia Fischer-Dieskau.

El segundo concierto del XXXVI Ciclo de Música de Cámara de la ROSS reúne a Uta Kerner (violín), York Yu Kwong (viola), Orna Carmel (violonchelo) y Elena Braslavsky (piano) en un programa que transita por "la calidez doméstica" de las Bagatelas de Dvorák, la "elegancia clásica" del cuarteto de Beethoven y "la delicada fantasía sonora" de Frank Bridge. El concierto está previsto también en el Espacio Turina este domingo.

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DEL FLAMENCO (16 de noviembre)

La Bienal de Flamenco de Sevilla continúa explorando nuevos lenguajes escénicos con 'Amalgama', un ciclo que propone cruces inesperados entre el flamenco y otras formas artísticas, desde la performance al arte contemporáneo.

Cada cita se convierte en un espacio de encuentro entre generaciones, estilos y miradas que amplían los límites del género desde su raíz.

Al respecto, la semana que viene, contamos con la participación de José de la Tomasa, maestro del cante y referente absoluto de la tradición flamenca, que compartirá escenario con Manuel de la Tomasa, heredero natural de su linaje, el coreógrafo y bailaor Andrés Marín y el artista plástico Luis Ybarra, en una propuesta en torno a La Alameda, territorio mítico del flamenco sevillano.