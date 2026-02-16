Continúan las labores de limpieza de las viviendas desalojadas por el temporal en El Palmar de Troya (Sevilla)

La UME durante su actuación en El Palmar de Troya (Sevilla) a consencuencia del temporal - María José López - Europa Press

EL PALMAR DE TROYA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Palmar de Troya (Sevilla), Juan Carlos González, ha afirmado que el municipio "está volviendo a la normalidad" tras las últimas lluvias, aunque todavía no han podido dormir en sus casas los cuatro vecinos que quedan desalojados.

En declaraciones a Europa Press, el primer edil ha señalado que durante estos días se "están evaluando daños y limpiando las casas". Asimismo, ha señalado que algunos no están durmiendo en las viviendas "ante la humedad que ha quedado".

Por otro lado, ha destacado que el embalse de Torre del Águila "está dentro de caja" tras haber estado buena parte del paso del temporal en nivel rojo provocando el desbordamiento del Arroyo Salado, así como anegaciones en varias laderas del municipio que provocaron el desalojo de una veintena de vecinos.

González ha indicado que durante estos días se están evaluando los daños en carreteras e infraestructuras del municipio para solicitar las ayudas correspondientes. "Es muy importante tener un informe técnico", ha remarcado el primer edil.

Junto a El Palmar de Troya, siguen desalojados 6 vecinos de Pruna desde el pasado jueves por el riesgo de derrumbe en sus viviendas.