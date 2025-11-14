'Conversaciones de vida: elige ser feliz' invita a los vecinos de Alcalá (Sevilla) a "mirar la vida con otros ojos"

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 14 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha organizado esta semana la conferencia 'Más allá de la forma. De la Conciencia de Separación a la Conciencia de Unidad', del experto en desarrollo personal, transformación humana y espiritualidad, Juan José Martín 'Sabas'. Un evento dentro del segundo ciclo municipal 'Conversaciones de vida: elige ser feliz'.

Según una nota remitida por el Consistorio, este ciclo cuenta con diversas conferencias motivacionales para "ayudar a la ciudadanía a mirar la vida con otros ojos, con menos prisas y conflictos, a entendernos mejor y tomar decisiones para nuestro bienestar personal y colectivo".

Por su parte, la alcaldesa, Ana Isabel Jiménez, ha agradecido la colaboración de 'Sabas' en este proyecto y su apoyo a la ciudadanía "regalando una lección de vida". "Es una ayuda muy útil para conocernos a nosotros mismos y afrontar la realidad con más herramientas para alcanzar la felicidad", ha destacado.

En este línea, 'Sabas' ha querido destacar que cuando habla de espiritualidad "no se refiere a religión, sino al dominio de las energías del 'Ego' y sus negativas consecuencias en el ser humano en un trabajo o viaje interno para convertirlas en las energías del alma, emociones que aportan felicidad".

Entre las próximas conferencias de este ciclo, estará en el Auditorio el próximo día 27 de noviembre el psicólogo sanitario y naturópata Jesús Osorio con la charla 'Tu vida es tu espejo'. La conocida presentadora televisiva Anne Igartiburu llegará el 16 de enero con la conferencia 'Vivir en coherencia con tus valores. Claves de bienestar para latir más fuerte'.

El terapeuta, divulgador y conferenciante especializado en desarrollo personal y gestión emocional, David Corbera, será quien cierre este 2o ciclo de Conversaciones de Vida el día 26 de enero con 'Regálate ser tú. Un camino hacia la autenticidad'. Autor de varios libros y cursos online, sus conferencias abordan temas como la autogestión emocional, el cambio de creencias y el poder del pensamiento consciente.