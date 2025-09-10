Convocadas las elecciones a rector de la Universidad de Sevilla, con votación en primera vuelta el 30 de octubre

Archivo - Imagen de recurso acerca de unos comicios en la US. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

El plazo de presentación de candidaturas se establece entre el 26 y el 30 de septiembre

SEVILLA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha convocado en la jornada de este miércoles las elecciones a rector/a, tal y como ya venía anunciado en los últimos meses. Las elecciones se celebrarán con el sistema de sufragio universal ponderado, según establece los nuevos Estatutos de la US.

El calendario electoral fija del 26 al 30 de septiembre el plazo para la presentación de candidaturas en el Registro General de la Universidad de Sevilla. El mismo día 1 de octubre se publicarán las candidaturas provisionales y tras un plazo de reclamaciones, será el martes 7 de octubre cuando se realice la proclamación definitiva de las candidaturas, detalla la institución universitaria en una nota de prensa.

La campaña electoral se desarrollará del 8 al 29 de octubre y del 9 al 29 de octubre será el período de voto anticipado para la primera votación, que se hará bien en la Secretaría General o en las secretarías de los centros.

El jueves 30 de octubre es el día fijado para la primera votación en horario de 9.00 a 20 horas. Si en esa jornada hay una candidatura que logre el apoyo de más de la mitad de los votos válidamente emitidos, una vez aplicadas las ponderaciones, se proclamará de forma provisional al rector/a electo.

Si es necesario celebrar una segunda votación entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, el calendario electoral fija los días 6 y 7 de noviembre tanto para el desarrollo de la campaña electoral como para el voto anticipado. El lunes 10 de noviembre será el día que se celebre la segunda votación, también en el mismo horario de 9 a 20 horas, y en esa misma jornada se conocerán los resultados provisionales. En esta segunda vuelta será proclamada la candidatura que obtenga la mayoría simple de votos, atendiendo a las mismas ponderaciones.

El viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación definitiva del rector/a electo y se comunicará el resultado a la Junta de Andalucía.