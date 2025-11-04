Convocadas las oposiciones para cubrir 67 plazas de bomberos de Sevilla

El Alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita las obras del Parque Central de Bomberos de la capital hispalense, en foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Seguridad Ciudadana y Recursos Humanos, ha convocado para el día 28 de noviembre de 2025 el primer ejercicio de las oposiciones para cubrir 67 plazas de bomberos.

Así aparece en un anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Sevilla este martes, consultado por Europa Press, donde se detalla que la prueba tendrá lugar a las 11,00 horas, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, para las personas aspirantes admitidas al referido proceso selectivo.

El delegado de Seguridad y Recursos Humanos, Ignacio Flores, aseguró a mediados del pasado mes de enero que antes de final de año habría 112 nuevos bomberos.

El edil afirmó entonces que el 1 de abril de 2025 se incorporarían a la plantilla 45 nuevos bomberos y que en diciembre finalizarían los procesos selectivos de las 67 plazas restantes.