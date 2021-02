Convocan una concentración en San Juan (Sevilla) en apoyo al rapero Hasél ante su ingreso en prisión tras ser condenado

Vox lamenta el acto en plena pandemia, la Subdelegación confirma que está comunicado y el Ayuntamiento señala las prevenciones

Un colectivo de San Juan de Aznalfarache (Sevilla) ha convocado para el sábado 20 de febrero una concentración en apoyo al rapero Pablo Rivadulla Duro, conocido musicalmente como Pablo Hasél, respecto al cual la Audiencia Nacional ha ordenado el ingreso en prisión para que cumpla la condena de nueve meses y un día de cárcel que confirmó en mayo de 2020 el Tribunal Supremo por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias contra la Corona y las instituciones del Estado.

La convocatoria, promovida por el colectivo "Acción Antifascista", ha sido fijada para las 12,30 horas del sábado ante el Teatro Romero San Juan en demanda de "libertad" para Pablo Hasél y contra la "represión de los artistas", bajo la premisa de que "rapear no es delito", contando el acto con una "actuación de rap y recital de poesía".

La condena por la que la Audiencia Nacional ha ordenado su ingreso en prisión, en cualquier caso, deriva del contenido de más de 60 mensajes y vídeos difundidos por este rapero entre 2014 y 2016, en los que entre otros aspectos ensalzó según la sentencia la figura de miembros de ETA, como es el caso del exjefe militar de la banda terrorista Joseba Arregi, de quien dijo que murió "torturado" por la Policía; o de miembros del Grupo de Resistencia Antifascista Primero de Octubre (Grapo) como Isabel Aparicio, "exterminada por comunista" según sus palabras.

Además, junto a la imagen de otra miembro del Grapo, habría difundido el mensaje de que las manifestaciones "no son suficiente" y abogando por "apoyar a quienes han ido más allá".

Del mismo modo, entre los mensajes mediarían diversos que atribuían al rey emérito Juan Carlos I múltiples delitos, incluso de homicidio y malversación, en los que se definía al monarca como "capo mafioso saqueando el Estado español", "borracho tirano" o "basura mafiosa".

MÁS ALLÁ DE LA "CRÍTICA SOCIAL"

Según la sentencia condenatoria del Supremo, que confirma la condena inicial de la Audiencia Nacional, el mencionado rapero no puede ampararse meramente en la libertad de expresión, considerando que los mensajes enjuiciados implican "un indudable carácter laudatorio de organizaciones terroristas". Para el Supremo, los mensajes del rapero van más allá de la crítica social y comportan una alabanza no ya de objetivos políticos, sino de los medios violentos empleados por esas organizaciones terroristas.

Igualmente, el Supremo indica que si bien la posición neutral del Rey no le pone al abrigo de toda crítica, "en modo alguno puede admitirse que formar parte de la Monarquía suponga una servidumbre de carga que obliga a aceptar la emisión pública de injurias y calumnias vertidas con publicidad con un amplio público que pueda visualizarlas". Al respecto, el Supremo avisa de que en estos mensajes no hay una crítica a la actuación de la Monarquía o sus miembros, sino directamente "frases injuriosas y calumniosas".

Frente a ello, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de San Juan, Manuel Pérez Paniagua, ha manifestado a Europa Press que después de que la localidad haya visto recientemente levantado el cierre perimetral que pesaba sobre la misma al superar hasta hace pocos días la tasa de 500 casos confirmados de Covid-19 por cada 100.000 habitantes en la acumulación de 14 días previos, la situación "no está para concentraciones, ni para llamar gente ni para actuaciones" musicales, sobre todo en un contexto de suspensión de las fiestas populares a cuenta de la pandemia, según ha recordado.

YA HAY SUFICIENTES "PROBLEMAS"

"Son ganas de complicarnos la existencia con la de problemas que tenemos encima", ha lamentado Pérez Paniagua, opinando en paralelo que una concentración así podría "estigmatizar" al municipio como "un pueblo de la órbita radical o de tinte radical", algo que no ha compartido.

La Subdelegación del Gobierno ha confirmado a Europa Press que la concentración ha sido debidamente comunicada, señalando al respecto el Ayuntamiento de San Juan, gobernado por el socialista Fernando Zamora, que no le compete autorizar o no las concentraciones y que el acto no implica "un concierto" y cuenta con un aforo previsto de "entre 50 y 60 personas", sujetas a todas las prevenciones y obligaciones que pesan para frenar la pandemia.