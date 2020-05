Convocan una protesta ante la Audiencia de Sevilla en demanda de la reactivación "inmediata" de la Justicia

SEVILLA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de abogados sevillanos conectados mediante las redes sociales ha convocado una concentración ante la sede de la Audiencia de Sevilla para el viernes de esta semana a las 11 horas, en demanda de la plena e "inmediata" reactivación de la administración de justicia ante la paralización de la mayor parte de su actividad por las restricciones del estado de alarma decretado contra la pandemia de coronavirus Covid-19.

Según estos abogados, "la apertura de los juzgados y la celebración de juicios ha sido atrasada hasta el 9 de junio, con restricciones a los profesionales y una lentitud pasmosa". "La Justicia lleva paralizada casi tres meses, salvo una mínima actividad con presos; a día de hoy se impide el acceso de abogados y procuradores a las sedes judiciales" y sólo está "incorporada una mínima parte de funcionarios".

"No se incoan demandas, no se celebran juicios y no hay sentencias, con lo que el ciudadano queda indefenso y los profesionales sin ingresos. No se prevé la reactivación normalizada de la actividad judicial hasta el 15 de septiembre", se quejan estos abogados, avisando de "un colapso total de asuntos que se agudizará en los meses de junio a septiembre, cuando la Justicia funciona siempre en niveles mínimos por el reparto de vacaciones de funcionarios".

Por eso, piden "la inmediata puesta en marcha de todos los servicios judiciales con las medidas de seguridad que ya han implantado en miles de oficinas similares del sector público y privado", asegurando contar con el apoyo de "un buen número de procuradores que asistirán a la concentración".