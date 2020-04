Coronavirus.- El PP pregunta a Villalobos por las mascarillas compradas a la Diputación de Jaén

SEVILLA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo popular de la Diputación de Sevilla ha informado este miércoles de que en el pleno ordinario de este jueves, solicitará "explicaciones" al Gobierno provincial socialista respecto al paradero de "200.000 mascarillas" protectoras frente al coronavirus Covid-19 adquiridas por la institución "hace un mes" a la Diputación de Jaén, considerando que en esta operación se incurre en un "uso partidista de las administraciones y del dinero público" por parte del PSOE.

La portavoz del PP en la Diputación de Sevilla, María Eugenia Moreno, ha indicado en un comunicado que "a principio de mes, la Diputación de Sevilla, presidida por Fernando Rodríguez Villalobos, aprobó la firma de un convenio con la Diputación de Jaén para la adquisición de mascarillas sanitarias, en concreto 200.000 mascarillas".

"Se trata de una compra que ya de por sí se llevó a cabo con muchas irregularidades puesto que, en lugar de que la FAMP, de la que es presidente Fernando Rodríguez Villalobos, hubiera liderado una compra conjunta para todas las diputaciones andaluzas, fueron las diputaciones socialistas de Andalucía las que realizaron esta compra, dejando al margen de manera insolidaria a las diputaciones del PP", y al margen las diputaciones de Sevilla y Jaén acordaron la citada operación.

"Además, las mascarillas deberían haberse entregado una semana después, pero un mes más tarde no solo aún no sabemos nada de esas mascarillas, sino que a través de varios medios de comunicación se ha anunciado que las mascarillas compradas por las diputaciones socialistas en Andalucía, entre las que se encuentran las 200.000 mascarillas para la Diputación de Sevilla, no han llegado y no se sabe si en algún momento aparecerán".

"Preguntaremos a Villalobos si se han recibido ya estas mascarillas; por qué la Diputación quedó fuera del convenio conjunto de adquisición de material entre las diputaciones socialistas de Jaén, Córdoba, Granada, Huelva y Cádiz y firmó un convenio con Jaén; por qué no lideró esta compra como presidente de la FAMP; y por qué permitió que se quedaran fuera las dos diputaciones gobernadas por el PP", ha resumido.

Según María Eugenia Moreno, "además de esta falta de información y las sospechas de irregularidades en la gestión de esta compra, es inadmisible y una vergüenza que el PSOE utilice las administraciones y el dinero público bajo un interés partidista, más lo es en una situación de crisis como la que estamos padeciendo".