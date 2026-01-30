Correos y la Sociedad Filatélica de Sevilla presentan una nueva exposición dedicada a las etiquetas ATM

La exposición 'Punto Filatélico ATM de Correos' en la sede de Correos de Sevilla. - CORREOS SEVILLA

SEVILLA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Correos y la Sociedad Filatélica Sevillana han presentado este viernes una nueva propuesta expositiva dentro del programa conjunto de difusión de la cultura postal y filatélica que desarrollan en la ciudad.

La oficina principal de Correos, situada en la Avenida de la Constitución número 32, acoge la muestra 'Punto Filatélico ATM de Correos', perteneciente a Antonio Afán Arias, una colección especializada en las denominadas ATM o sellos de valor variable expendidos por máquinas automáticas.

Las etiquetas franqueadoras ATM son un elemento de coleccionismo muy extendido en países como Francia, Bélgica, Portugal, Noruega o Reino Unido. En España, Correos dejó de utilizarlas en 2006 tras la retirada de las máquinas Epelsa, pero retomó su emisión en la Feria Nacional del Sello en 2016 con la puesta en marcha del "Punto Filatélico ATM", un dispensador de papel térmico autoadhesivo que permite generar franqueos con las tarifas A, A2, B y C.

Este sistema se emplea tanto en eventos filatélicos como en ubicaciones fijas y posibilita la creación de emisiones temporales adaptadas a cada lugar o celebración, lo que lo convierte en una herramienta especialmente atractiva para coleccionistas.

La exposición reúne una amplia representación de estas etiquetas franqueadoras, utilizadas en numerosos países y conocidas internacionalmente como sello automático, automatic stamp, estampilla o francobolli automatici.

Entre las últimas emisiones ATM en Andalucía destacan las dedicadas al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano y a la Catedral de Cádiz, editadas con motivo de la 63ª Exposición Filatélica Nacional (Exfilna) celebrada en Cádiz en noviembre de 2025, así como la correspondiente a las Fiestas de Primavera de Sevilla 2023. La muestra, que constituye ya la vigésima exposición organizada por la Sociedad Filatélica Sevillana en esta sede de Correos, podrá visitarse de forma gratuita durante un mes y medio, en el horario habitual de oficina: de lunes a viernes, de 8,30 a 20,30 horas.