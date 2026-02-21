Cortada la calle Segovia de Sevilla al derrumbarse "parcialmente" el interior de una vivienda

Corte de la calle Segovia por el derrumbamiento del interior de una vivienda. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha cortado el tráfico rodado y el paso de peatones en la calle Segovia, en el tramo comprendido entre las calle Argote de Molina y Don Remondo, por "problemas estructurales" de una obra que se está ejecutando tras el derrumbamiento "parcial" en el interior de una vivienda durante la pasada madrugada.

Así lo ha comunicado el Ayuntamiento de Sevilla a través de Emergencias Sevilla en su perfil de la red social X consultada por Europa Press. Los hoteles de la calle han habilitado los accesos por entradas laterales.

El consistorio hispalense ha informado de que "una vez se evalúe la situación y se acometan las actuaciones necesarias se actualizarán las medidas de seguridad". No ha habido que lamentar daños personales.