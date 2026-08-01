Corte parcial de dos carriles de las Razas hasta diciembre a partir de este lunes por obras de Emasesa en Sevilla

Mapa del corte previsto - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Avenida de las Razas de Sevilla sufrirá un corte parcial al tráfico de dos de sus carriles, desde este próximo lunes, 3 de agosto, hasta el próximo 3 de diciembre, por obras del colector SE-S700 acometidas por Emasesa.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, está previsto el corte de los dos carriles sentido norte, en el tramo entre la glorieta El Copero con Avenida de Dinamarca, motivado por la ejecución de obras de reparación del colector y tramos contiguos afectados.

Asimismo, el plan de tráfico asociado contempla habilitar un carril por sentido en el tramo indicado mientras duren las obras.