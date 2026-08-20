Corte parcial del enlace de la Autovía del Sur con la SE-20 en Sevilla hasta febrero de 2027

Corte enlace autovía sur - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla cortará desde este próximo lunes, 24 de agosto, hasta febrero de 2027 el enlace entre la Autovía del Sur (A4, p.k.535) con la ronda SE-20 (p.k.0), por el avance de las obras de reforma, por lo que se implantará una reordenación y desvío del tráfico correspondiente a la ejecución de la fase 4 (subfases 1, 2 y 3) de la citada obra.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el plan de tráfico previsto conllevará una reducción y estrechamiento de carriles en la aproximación a la zona de obras, canalizando el flujo hacia un desvío provisional habilitado mediante barreras de hormigón tipo New Jersey y balizamiento para segregar con seguridad la zona de trabajo de la calzada en servicio.

Del mismo modo, se producirá un desvío provisional en SE-20 y ramales de manera que la canalización del tráfico discurrirá por la margen entre los p.k.534 y 535 de la A4, restableciéndose las condiciones habituales tras la señal de fin de prohibiciones al rebasar el punto final del desvío.

En los ramales de incorporación al trazado desviado, se establecerá la pérdida de prioridad para regular la incorporación al carril único canalizado, y se limitará la velocidad hasta 40 km/h con bandas transversales de alerta previas a la zona de estrechamiento.