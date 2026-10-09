Corte total de la calle Trajano de Sevilla a partir de este lunes por el avance de las obras de Emasesa

Archivo - Imagen de archivo de la calle Trajano - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Está previsto el corte al tráfico rodado de forma total en el tramo de la calle Trajano de Sevilla, comprendido entre calles San Miguel y Javier Lasso de la Vega, entre los días 12 de octubre y 2 de noviembre aproximadamente por el avance en la ejecución de las fases tres y cuatro de las obras del proyecto de sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento de Emasesa.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un mensaje a través de la red social X consultado por Europa Press, el plan de tráfico asociado comprenderá que la calle San Miguel quede en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

Asimismo, se mantendrá provisionalmente el sentido contrario de la calle Amor de Dios, como by-pass de Trajano, así como el corte total de Trajano entre Javier Lasso de la Vega y la Plaza del Duque

Se ha establecido un recorrido de tráfico alternativo por Javier Lasso de la Vega, Aponte, Jesus del Gran Poder; y por Santa María de Gracia, Campana, Duque, Alfonso XII.