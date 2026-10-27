Corte total de tráfico en la Avenida de las Villas de Cuba de Sevilla del 28 de octubre al 11 de noviembre por obras

Archivo - Imagen de archivo de una calle cortada por obras. - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha previsto un corte total al tráfico rodado de la Avenida de las Villas de Cuba entre los días 28 de octubre y 11 de noviembre, en horario nocturno de 22,00 a 6,00 horas, debido a la ejecución de obras de conservación del pavimento.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, el plan de movilidad asociado comprenderá que las calles Francisco Vázquez de Coronado, Carabela Santa María (tramo entre Obispo Zumárraga-Villas de Cuba) y Roger de Lauria (tramo Diego de Losada-Villas de Cuba) quedarán en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes.

Asimismo, se garantizará el acceso a los garajes existentes, en su caso, mientras las condiciones de ejecución de las obras lo permitan.

En cuanto al plan de tráfico alternativo se establecerá por la Avenida de Pedro Romero, Carabela La Pinta, Obispo Zumárraga, Alvar Núñez, Cabeza de Vaca, Martín Alonso Pinzón, Diego de Vargas, Fray Marcos de Niza, Kansas City, glorieta Rafael Gordillo, Tesalónica y Avenida de Pedro Romero.