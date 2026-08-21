Cortes nocturnos de la Ronda de Triana y López de Gomara de Sevilla desde este domingo 23 al 28 de agosto

Imagen de Google Maps de la calle López de Gomara, en Sevilla.
Imagen de Google Maps de la calle López de Gomara, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 21 agosto 2026 13:21
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SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones de asfaltado en Ronda de Triana y López de Gomara provocarán "cortes totales" de tráfico, entre las 20,00 y las 6,00 horas, que afectarán tanto a estas dos vías como a los ejes adyacentes desde el domingo 23 hasta viernes 28 de agosto.

Según ha precisado el Ayuntamiento de Sevilla a través de una nota de prensa, el tramo afectado de Ronda de Triana, situada entre la avenida Expo 92 y San Vicente de Paúl, se canalizará perimetralmente por Ronda de Tejares, Manuel Arellano y Rafael Belmonte, al mismo tiempo que mantendrá la permeabilidad puntual hacia Alfarería y Niculoso Pisano, según avance la obra.

Por su parte, las obras en el tramo de López de Gomara, situado entre Álvar Núñez Evangelista y la plaza San Martín de Porres, desviarán el flujo principal de tráfico a través de San Jacinto, San Vicente de Paúl, Avenida Coria, Gabriel Ramón Bejarano y Juan Díaz Solis. Aún así, garantizará "en todo momento" el acceso a residentes y garajes a través de las bocacalles transversales autorizadas, como Castilla, Clara de Jesús Montero y Evangelista.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que el Consistorio ha seguido trabajando para hacer de Sevilla una ciudad "más segura, accesible y transitable" para conductores y peatones.

En el marco del 'Plan de Mejora del Asfaltado', los mencionados trabajos formarán parte de los más de 2,2 millones de euros destinados a 28 de actuaciones para el "mantenimiento y la mejora de viarios", que llegarán a su fin durante los próximos meses

En este marco, las obras se efectuarán en los distritos de Los Remedios, Casco Antiguo, Bellavista-La Palmera, Triana, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Este-Alcosa-Torreblanca y Norte y Macarena, por lo que afectarán a calles o espacios localizados en tales zonas.

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