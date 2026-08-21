Cortes nocturnos de la Ronda de Triana y López de Gomara de Sevilla desde este domingo 23 al 28 de agosto

Imagen de Google Maps de la calle López de Gomara, en Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones de asfaltado en Ronda de Triana y López de Gomara provocarán "cortes totales" de tráfico, entre las 20,00 y las 6,00 horas, que afectarán tanto a estas dos vías como a los ejes adyacentes desde el domingo 23 hasta viernes 28 de agosto.

Según ha precisado el Ayuntamiento de Sevilla a través de una nota de prensa, el tramo afectado de Ronda de Triana, situada entre la avenida Expo 92 y San Vicente de Paúl, se canalizará perimetralmente por Ronda de Tejares, Manuel Arellano y Rafael Belmonte, al mismo tiempo que mantendrá la permeabilidad puntual hacia Alfarería y Niculoso Pisano, según avance la obra.

Por su parte, las obras en el tramo de López de Gomara, situado entre Álvar Núñez Evangelista y la plaza San Martín de Porres, desviarán el flujo principal de tráfico a través de San Jacinto, San Vicente de Paúl, Avenida Coria, Gabriel Ramón Bejarano y Juan Díaz Solis. Aún así, garantizará "en todo momento" el acceso a residentes y garajes a través de las bocacalles transversales autorizadas, como Castilla, Clara de Jesús Montero y Evangelista.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha destacado que el Consistorio ha seguido trabajando para hacer de Sevilla una ciudad "más segura, accesible y transitable" para conductores y peatones.

En el marco del 'Plan de Mejora del Asfaltado', los mencionados trabajos formarán parte de los más de 2,2 millones de euros destinados a 28 de actuaciones para el "mantenimiento y la mejora de viarios", que llegarán a su fin durante los próximos meses

En este marco, las obras se efectuarán en los distritos de Los Remedios, Casco Antiguo, Bellavista-La Palmera, Triana, Nervión, San Pablo-Santa Justa, Este-Alcosa-Torreblanca y Norte y Macarena, por lo que afectarán a calles o espacios localizados en tales zonas.