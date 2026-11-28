Archivo - Imagen de las obras del Puente del Cristo de la Expiración. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla activará desde este próximo lunes, 30 de noviembre, y hasta el viernes 18 de diciembre una reordenación del tráfico en el Puente Cristo de la Expiración, también conocido como Puente del Cachorro, con motivo de los trabajos de la segunda fase de sustitución de sus toldos, que se desarrollarán en el acerado norte.

Según ha detallado el Consistorio a través de un mensaje en la red social X consultado por Europa Press, la actuación conllevará el corte del carril bus en sentido salida de la ciudad.

Asimismo, para garantizar la fluidez de la circulación en este punto estratégico, el dispositivo de movilidad mantendrá operativos en todo momento tres carriles abiertos en sentido salida y dos carriles en sentido entrada hacia el centro de la ciudad, reservándose uno de estos últimos como carril bus.

En este sentido, la intervención forma parte del proyecto municipal iniciado el pasado mes de octubre para renovar por completo las lonas del Puente del Cachorro, 34 años después de su instalación original, debido al "importante deterioro" y a las "numerosas roturas" que presentaban las actuales estructuras, para cuya reposición ha sido necesario confeccionar nuevos patrones a partir de los existentes.

En contexto, la actuación completa de renovación del todo el entoldado ha tenido un coste en torno a 300.000 euros. Además, una vez retiradas las lonas, y mientras se colocan las de nueva fabricación, se llevarán a cabo también tareas de adecentamiento y pintura de las barandillas del puente.

Durante el periodo de fabricación de los nuevos toldos se aprovechará, asimismo, para renovar la pintura de la herrería y sus barandillas, así como para adecentar el acerado. Estos trabajos comenzaron el pasado 5 de octubre.