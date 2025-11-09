Costa-Gavras recibe el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla

El cineasta franco-griego Costa-Gavras recibiendo de manos de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cineasta franco-griego Costa-Gavras ha recibido este domingo de manos de la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, el Giraldillo de Honor del Festival de Cine Europeo de Sevilla, un reconocimiento a su trayectoria como uno de los grandes maestros del cine político y social de las últimas seis décadas. El festival dedica este año un espacio especial a su obra, con títulos emblemáticos como Z o Desaparecido, referentes de un cine valiente, humano y comprometido.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha destacado durante el acto que "el Festival de Cine Europeo de Sevilla es una de las grandes citas culturales de nuestra ciudad y un reflejo de su vocación internacional. Durante estos días, Sevilla se convierte en un auténtico escenario para la creación, el diálogo y el talento, acogiendo a más de 350 figuras del cine europeo y mundial".

Según ha recogido el Ayuntamiento en una nota, Moreno ha subrayado que "desde el Ayuntamiento seguimos apostando por la cultura como motor de desarrollo, cohesión y proyección exterior". "Este festival no solo acerca el mejor cine europeo a nuestro público, sino que también impulsa a Sevilla como punto de encuentro entre la industria, los creadores y los vecinos de Sevilla", ha destacado.

Asimismo, la delegada ha resaltado que la 22ª edición del Festival celebra "la emoción y el poder transformador del cine", con 192 títulos que invitan a mirar el mundo desde distintas perspectivas. "Es un orgullo que Sevilla vuelva a brillar como capital cultural de Europa y que nombres como Costa-Gavras, formen parte de esta gran celebración del cine y del talento", ha puesto en valor la edil.

Por último, la edil de Turismo y Cultura, ha concluido que "Sevilla y el Festival están preparados para convertirse en el gran punto de encuentro del cine europeo durante los próximos días. Un espacio de diálogo entre el público y los cineastas, pero también entre los propios creadores. Esa unión entre industria, cine y ciudad es la verdadera esencia del Festival de Cine Europeo de Sevilla".