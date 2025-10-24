Crecer recuerda en Sevilla la importancia de la rehabilitación en las distintas fases del daño cerebral adquirido

Profesionales de Crecer delante de la sede del centro, en la avenida de Torneo. - CRECER

SEVILLA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo domingo, 26 de octubre, se conmemora el Día Nacional del Daño Cerebral Adquirido (DCA) con el objetivo de visibilizar las secuelas que deja esta lesión y concienciar sobre la importancia de la rehabilitación integral y temprana. Al respecto, el centro de rehabilitación de daño cerebral Crecer, fundado en 1997 y pionero en Andalucía en el tratamiento y la neurorehabilitación de personas con daño cerebral, se suma a la visibilización de esta enfermedad poniendo el foco en la importancia de la rehabilitación para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

"La rapidez en el tratamiento y en la rehabilitación son cruciales para conseguir la mayor autonomía y la recuperación de los pacientes afectados", subraya en un comunicado Rosario Domínguez, directora médica de Crecer, quien destaca también la importancia de los fisioterapeutas y del diseño de un plan de recuperación interdisciplinar coordinado para afrontar la recuperación con un mayor éxito.

En esta línea, Juan Manuel Álvarez, fisioterapeuta y coordinador del Servicio de Fisioterapia de Crecer, ha resaltado el papel crucial de la rehabilitación temprana y continuada en los pacientes que han sufrido un ictus, una hemorragia subaracnoidea o cualquier tipo de daño cerebral adquirido.

"El inicio de la rehabilitación debe producirse lo antes posible, una vez que el paciente esté médicamente estabilizado", añade. En este sentido, acortar al máximo los plazos es fundamental porque durante las primeras semanas, el cuerpo "despierta" zonas cerebrales no dañadas que habían quedado inactivas como mecanismo de protección. Pero nunca es tarde para trabajar por la recuperación.

"Nuestro trabajo consiste en acompañar ese proceso natural de evolución de los pacientes. La clave está en diseñar la planificación para aprovechar al máximo la capacidad espontánea del sistema nervioso central y estimular la recuperación de funciones motoras, cognitivas y del habla", añade.

El Centro de Rehabilitación de Daño Cerebral ha querido, en una jornada como esta, centrada en el Daño Cerebral Adquirido, reclamar un "mayor reconocimiento profesional" para la fisioterapia neurológica, una especialización que requiere mucha pericia y técnicas muy especializadas para el abordaje de todas estas patologías neurológicas tan específicas.

Con 28 años de trayectoria, Crecer se ha consolidado como un "centro de referencia en Andalucía" en el tratamiento integral del daño cerebral, afrontando de forma interdisciplinar la recuperación de las personas afectadas y el acompañamiento de sus familias.