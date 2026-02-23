La criminalidad convencional baja un 3,5% entre enero y septiembre en Sevilla, aunque aumenta la cibercriminalidad

Archivo - El subdelegado del gobierno Francisco Toscano atiende a los medios de comunicación en el lugar del derrumbe de una nave agrícola en la cual tres trabajadores han perdido la vida, a 4 de abril de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad convencional en la provincia de Sevilla ha descendido un 3,5 % entre enero y septiembre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que en el caso de la capital esta ha disminuido un 4,3 % en el mismo tramo. No obstante, la cibercriminalidad ha sufrido un aumento del 16 %, "siguiendo la tendencia del conjunto del país". Así se desprende de los últimos datos publicados por el Ministerio del Interior valorados este lunes, 23 de enero, por el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano.

Según una nota remitida por la administración central, los principales descensos se han experimentado en ámbitos como la seguridad en los domicilios, la prevención de delitos violentos y la protección de las personas vulnerables. Asimismo, Toscano ha subrayado la reducción del 8,1 % en los robos con violencia o intimidación, el descenso del 14 % en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones y la bajada del 9,4 % de los hurtos.

Sobre el aumento de la cibercriminalidad , el subdelegado ha subrayado la necesidad de "intensificar la atención y los recursos destinados a combatir esta nueva forma de delincuencia, que evoluciona muy rápido y exige capacidades tecnológicas cada vez mayores".

Asimismo, Toscano ha destacado el "aumento" de la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia desde 2018, una tendencia que, a su juicio, "ha permitido mejorar la coordinación entre los mandos policiales, fortalecer la presencia preventiva y mantener un alto nivel de respuesta operativa". En concreto, la Policía Nacional cuenta actualmente con un 12,3 % más de agentes, y la Guardia Civil con una plantilla un 9,3 % superior. En total, el aumento global de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es del 10,8 %.

UN DESCENSO DEL 4,3 % DE LA CRIMINALIDAD EN SEVILLA CAPITAL

Por su parte, en la ciudad de Sevilla, la evolución de la seguridad muestra una tendencia positiva. La criminalidad convencional ha descendido un 4,3 % en lo que va de año, un comportamiento que se refleja igualmente en la tasa de criminalidad total, que cae un 1,6 % y supone el tercer año consecutivo de descenso en la capital, según el Ministerio.

Entre las reducciones más significativas destacan la bajada del 14,3 % en los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, así como la caída del 9,5 % en los hurtos, una de las tipologías delictivas más habituales en el entorno urbano.