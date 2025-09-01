La criminalidad convencional cae un 6,6% en la provincia de Sevilla en el primer semestre de 2025

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La criminalidad convencional en la provincia de Sevilla ha caído un 6,6% interanual durante el primer semestre del año, según los datos extraídos del Balance de Criminalidad correspondiente a los meses de enero a junio de este año, elaborado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior.

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha destacado en una nota emitida por la Subdelegación del Gobierno en Sevilla que esta "tendencia a la baja" de la criminalidad en la provincia "se repite por segundo año", un hecho que ha relacionado con el "incremento constante" de Policía Nacional y Guardia Civil.

En este sentido, la presencia de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia ha aumentado un 7% respecto a 2018. En concreto, la Guardia Civil ha incrementado su presencia en un 7,1%, mientras que la Policía Nacional ha aumentado su plantilla un 6,9%.

La bajada de la criminalidad convencional deja 2.069 delitos menos que en el mismo periodo del año pasado, con especial énfasis en los descensos en robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, con un 13,1% menos; los hurtos, que se reducen un 11,7% y los delitos contra la libertad sexual, que se reducen un 10,1%.

Sin embargo, la cibercriminalidad ha registrado un aumento del 24%, una tendencia que se repite en todo el país según la Subdelegación. Por su parte, el balance global de criminalidad en la provincia se reduce un 1 % durante el primer semestre del año.

LA CIUDAD DE SEVILLA MEJORA "SIGNIFICATIVAMENTE"

En el caso de la ciudad de Sevilla, la mejora es "aún más significativa", según los datos mencionados, dado que la criminalidad convencional de la ciudad ha caído un 9,3 % en relación a 2024 y el total de delitos ha descendido un 4,7 %, mientras que la cibercriminalidad ha aumentado un 17,1 %.

En general, la capital ha visto reducida tanto su tasa de criminalidad, como la incidencia de delitos graves: las agresiones sexuales con penetración se han reducido un 14,7 %, los hurtos un 13,5 % y los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones un 12,2 %.