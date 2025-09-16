La Cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar (Sevilla) abre por primera vez al público

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la presentación de la Cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado este martes la apertura al público de la Cripta del Patio de Banderas del Real Alcázar, un espacio que concentra más de 2.000 años de historia de la ciudad y que, por primera vez según ha indicado el Consistorio, podrá ser visitado por los vecinos de Sevilla.

Durante la presentación, el alcalde ha enmarcado el momento de la apertura como un "día histórico para Sevilla y para el monumento, orgullo de todos".

La cripta del Patio de Banderas conserva restos arqueológicos que abarcan desde el siglo IX antes de Cristo hasta el siglo XI, con hallazgos que incluyen hornos tartésicos, un edificio portuario y una galería de columnas de época romana, vestigios de un posible templo dedicado a la diosa Isis, así como evidencias del maremoto del siglo III que arrasó la Sevilla romana.

También se han localizado restos visigodos de carácter posiblemente monacal y estructuras correspondientes al arrabal islámico y a la primera muralla del Alcázar.

En palabras del primer edil, "en apenas unos metros, la Cripta del Patio de Banderas concentra la historia completa de Sevilla. Desde los tartesios hasta el mundo romano, desde la Sevilla visigoda hasta el nacimiento del Alcázar islámico".

El regidor ha enmarcado que el Consistorio ha invertido más de 10 millones de euros en la restauración, conservación y mejoras del mencionado patrimonio.

Entre las principales intervenciones se encuentran la restauración integral del Patio de las Doncellas, la conservación de carpinterías históricas, la rehabilitación de espacios singulares como el Cenador de Carlos V o la Casa del Inglés.