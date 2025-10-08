El Cristo de la Buena Muerte de la Hiniesta presidirá el Vía Crucis de las Hermandades de Sevilla en 2026

Crucificado de la Buena Muerte de la Hermandad de la Hiniesta, en su paso procesional de Semana Santa. - HDAD.DE LA HINIESTA

El Consejo elige al titular de San Julián para el tradicional acto en la Catedral del primer lunes de cuaresma

SEVILLA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cristo de la Buena Muerte de la hermandad de la Hiniesta será la imagen que presida el Vía Crucis organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla en la tarde del primer lunes de la cuaresma, el 23 de febrero de 2026, según ha informado en la tarde de este miércoles la institucion cofradiera con sede en la calle San Gregorio.

El titular de la corporación del Domingo de Ramos sustituirá así al Cristo Yacente del Santo Entierro (Sábado Santo), imagen elegida entonces para el piadoso rezo en la Catedral este año. En 2024, fue el Crucificado de las Almas, de la hermandad de Los Javieres (Martes Santo) quien presidió el Vía Crucis.

El Cristo de la Buena Muerte es obra de Antonio Castillo Lastrucci y está fechado entre 1937 y 1938. Se trata de una Imagen de talla completa, gubiada en madera de cedro policromada y de 1,76 metros, que procesiona cada Domingo de Ramos desde San Julián acompañado de una talla de María Magdalena, obra del mismo autor, sobre unas andas de caoba y hachones en sus esquinas.