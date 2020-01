Los críticos del PSOE de Sevilla reúnen a "97 personas de cuatro agrupaciones convocadas" y prevén recorrer la provincia

Actualizado 23/01/2020 21:16:01 CET

Los dirigentes del sector díscolo se auto "descartan" para cualquier candidatura y quieren recoger las "propuestas" de la militancia

EL VISO DEL ALCOR (SEVILLA), 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Pueblo de El Viso del Alcor ha acogido la tarde de este jueves la reunión promovida por los miembros de la comisión ejecutiva provincial del PSOE de Sevilla que el pasado martes dimitían de sus cargos en dicho órgano por discrepancias con la dirección que encabeza Verónica Pérez, contabilizando la asistencia de "97 personas" de las "cuatro agrupaciones convocadas", entre las que figuraban varios exalcaldes y diputados provinciales, tras lo cual la idea es recorrer todas las comarcas sevillanas al objeto de conformar un proyecto político de cara a los próximos procesos congresuales del PSOE.

Los dimisionarios de la Ejecutiva provincial del PSOE de Sevilla son, como es sabido, Jerónimo Guerrero, exalcalde de El Coronil, ex diputado provincial y miembro del Comité Director del PSOE-A; Manuel Domínguez, secretario general del PSOE de El Viso del Alcor y ex diputado provincial; y Carmelo Cubero, exalcalde de El Real de la Jara y secretario general del PSOE local.

Los miembros dimisionarios de la Ejecutiva del PSOE de Sevilla habían conectado además su decisión con la reciente renuncia del alcalde de Camas, Rafael Recio, a la Secretaría de Memoria Histórica que ocupaba en el PSOE sevillano, si bien el primer edil camero ha encuadrado su dimisión hace ya varios días en causas estrictamente "personales" y ha negado cualquier "confrontación" con la dirección provincial del partido.

En cualquier caso, Jerónimo Guerrero, Manuel Domínguez y Carmelo Cubero ven "ausente" a la organización provincial en el conjunto de los niveles andaluz y nacional del partido, avisando de la falta de "objetivos" políticos, extremo que reprochan a Verónica Pérez como secretaria general del PSOE sevillano. Junto a otros militantes socialistas, han promovido un manifiesto en el que reclaman un "esfuerzo sin desmayo" en los próximos procesos congresuales por la "renovación del proyecto y de los liderazgos" para recuperar la credibilidad y "rescatar" la Junta de Andalucía "con otra forma de hacer y sentir la política", en la que se respete la "pluralidad" y se vuelva a una "cultura de fraternidad y lealtad", interna "que reconozca la experiencia, el mérito y la capacidad".

En dicho documento, recogido por Europa Press, reclaman un PSOE-A adaptado a las nuevas necesidades y requerimientos de la sociedad, rechazando "la autocomplacencia, la contemplación en nosotros mismos o el culpar 'a los otros".

El caso es que según ha explicado a Europa Press Jerónimo Guerrero, a la reunión celebrada la lluviosa tarde de este jueves en la Casa del Pueblo de El Viso del Alcor han asistido "97 personas contadas" procedentes de las cuatro agrupaciones socialistas que según ha explicado habían sido convocadas, las de El Viso, Mairena del Alcor, Carmona y Alcalá de Guadaíra.

Además de Jerónimo Guerrero, Manuel Domínguez y Carmelo Cubero, han asistido entre otros la exalcaldesa de Castilleja de la Cuesta y exdelegada del Gobierno andaluz en Sevilla, Carmen Tovar; el exalcalde de Cazalla de la Sierra y exdiputado provincial Carmelo Conde; el ex alcalde de Castilblanco de los Arroyos y exdelegado provincial de la Consejería de Agricultura, Segundo Benítez; el exalcalde de Mairena del Alcor Casimiro Gavira; el exdiputado provincial y exdelegado Territorial de Cultura, Turismo y Deporte Manuel González Lora, o el exsecretario de Organización del PSOE de Sevilla Francisco Pérez.

Para Jerónimo Guerrero, se trata de "una muy buena respuesta de la comarca" con una meteorología tan adversa como la de este jueves, toda vez que tras este primer encuentro la idea es recorrer el resto de comarcas de Sevilla con el citado manifiesto para "recoger las aportaciones de la militancia", de cara a un proyecto político destinado a concurrir a los próximos procesos congresuales del PSOE.

Eso sí, Jerónimo Guerrero ha avanzado que quienes están encarnando ahora mismo este movimiento se "descartan" personalmente para cualquier puesto de candidato. "Nos descartamos para todo", ha aseverado, exponiendo que el citado manifiesto y las bases de este movimiento están siendo preparadas para que sean "asumidas" por quien corresponda.

En cuanto a las recientes declaraciones de Verónica Pérez, que ha opinado que las citadas tres renuncias son "irrelevantes y absolutamente anecdóticas" en una comisión ejecutiva de 73 miembros y una organización provincial de 10.000 militantes, Jerónimo Guerrero ha replicado no cree que "ningún militante sea irrelevante o anecdótico". "El debate es positivo. Otra cosa es que no estemos acostumbrados o no se permita", ha indicado, avisando de que quienes han asistido a este encuentro son "compañeros del PSOE" a los que Verónica Pérez "debe tener en cuenta" y opinando que sus declaraciones constituyen "otra metedura de pata".