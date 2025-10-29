El Cross de Itálica de Santiponce (Sevilla) agota las plazas en la prueba larga mixta nocturna

Foto de familia con los ganadores de una de las ediciones del Cross de Itálica. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cuando quedan menos de 24 horas para la finalización de las inscripciones en el Cross de Itálica, que tiene lugar en el conjunto arqueológico de Santiponce (Sevilla), la edición número 43 de esta prueba internacional ha agotado las plazas disponibles en dos de las carreras que forman parte de su programa: la de 'pitufos' y el 'Cross Largo Mixto Nocturno', ambas completas desde hace ya unos días.

Este evento de campo a través que organiza la Diputación de Sevilla en dicho circuito contabiliza 786 participantes inscritos en el Cross corto masculino; 447, en el Cross Corto femenino; 32 equipos, en Cross de relevos; 406 participantes, en la Sub10; 405, en la Sub12; 287, en la Sub14; 241, en la Sub16; 110, en la Sub18; 57, en la Sub20 y 22 en la Internacional, detalla en una nota de prensa.

El XLIII Internacional de Itálica se disputará los días 8 y 9 de noviembre, en dos jornadas en las que se incluye la celebración del Campeonato de Andalucía de Campo a Través por Clubes y que en esta edición se producirán dos novedades de interés. La primera es ese primer Cross Popular Largo Mixto Nocturno, previsto para el sábado 8 de noviembre a las 18,30 horas, "que tan buena acogida ha tenido entre los corredores de la provincia".

La segunda, es que en esta edición habrá un nuevo trazado del circuito con motivo de la reubicación de la meta, que aportará mayor cercanía del público en el momento de la llegada de los atletas.

Además, el Cross de Itálica cuenta con una serie de actividades anexas a la competición, que comenzarán el viernes 7 de noviembre con las XII Jornadas Técnicas, que se celebrarán de 9,00 a 14,00 horas en la Universidad CEU San Pablo de Bormujos. También el día 7 tendrá lugar el acto de presentación del Cross.

Por último, la Feria de la Carrera estará emplazada en el Hotel Silken Al Andaluz, hotel oficial del evento, durante los días 7 y 8 de noviembre.

XII JORNADAS TÉCNICAS: INSCRIPCIÓN HASTA EL 5 DE NOVIEMBRE

También continúa abierto el plazo de inscripción, en este caso hasta el 5 de noviembre, para la participación en la XII Jornadas Técnicas de Itálica, que organiza la Diputación con motivo del Cross y en colaboración con la Universidad CEU Fernando III.

El objetivo es dar a conocer la importancia del Cross de Itálica como oportunidad para el desarrollo deportivo y económico de la provincia y su área de influencia y estimular la curiosidad por una especialidad deportiva no tan conocida, como es el Campo a Través, y proporcionar conocimientos y habilidades actualizadas referentes a la misma.

Se trata también de facilitar el contacto entre estudiantes, atletas, entrenadores/as, técnicos/as de clubes, aficionados/as y profesionales de nivel en materias como antidopaje, psicología y comunicación, que enseñarán desde su perspectiva los diferentes aspectos intervinientes en la preparación de un evento internacional como puede ser el Cross Internacional de Itálica.

En esta edición, las Jornadas, de las que se proporciona certificación de asistencia a las personas que se inscriban a través de la web: 'www.crossinternacionaldeitalica.es' y asistan al menos a tres de las cuatro ponencias, cuentan con un panel con los siguientes ponentes: Elena García, licenciada en Bioquímica (UCM) y Doctora en Ciencias del Deporte (UAM); Pablo del Río, psicólogo del deporte y sanitario especialista en programas de entrenamiento psicológico desde 1980 con deportistas de alto nivel (DAN); Marta Serrano, Atleta internacional especialista en carreras de fondo y obstáculos, y Ainhoa Serrano Azpiazu, redactora y Community Manager de la RFEA.