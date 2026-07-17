La Cruz de los Juramentos: un monumento en pleno centro de Sevilla que recupera su color rojizo original

La Cruz de los juramentos anexa al Archivo de Indias, después de haber recuperado su color original gracias a una restauración - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha finalizado la intervención de conservación preventiva en la Cruz de los Juramentos, ubicada en la calle Fray Ceferino González, en el espacio peatonal comprendido entre el Archivo General de Indias y la Catedral de Sevilla, devolviendo al monumento su original color rojizo.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, la actuación tenía como objetivo inicial subsanar los problemas de vegetación y las grietas detectadas en el pedestal del monumento, patologías provocadas por la intensa humedad acumulada tras el tren de borrascas del pasado invierno.

Aprovechando el despliegue de los medios auxiliares en la zona, el equipo técnico amplió el alcance de la intervención para realizar una revisión pormenorizada y tratamientos localizados de limpieza sobre la propia Cruz de jaspe rojo y negro, en unos trabajos, que han sido coordinados por José de León, dentro del Servicio para trabajos de conservación de los monumentos públicos de la ciudad de Sevilla 2024-2025, con el que se ha actuado en otros monumentos de la ciudad.

En este sentido, el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha destacado la actuación "anticipada" para garantizar la preservación del patrimonio y su transmisión "en las mejores condiciones posibles" a las generaciones futuras. "Aunque la estructura no presentaba un deterioro de gravedad, no había recibido labores de mantenimiento desde el año 2018", ha añadido.

De esta manera, el principal resultado de esta intervención ha sido la recuperación integral de la nobleza y el esplendor original de los jaspes mediante un "innovador" tratamiento que se viene aplicando en el patrimonio histórico monumental desde 2019.

TRATAMIENTO CONTRA EL PASO DEL TIEMPO

El paso del tiempo y la exposición al entorno urbano habían reducido el lustre de la piedra, una circunstancia que ha sido corregida gracias a la aplicación de un novedoso tratamiento hidrofugante específico para la recuperación del color en mosaicos y mármoles.

Este producto es completamente reversible, compatible con el material original, no invasivo y cuenta con resultados contrastados en actuaciones similares sobre Bienes de Interés Cultural.

Esta actuación ha permitido contemplar la "riqueza cromática" de la Cruz, con los diferentes tonos rojizos, rosáceos y las vetas blancas características del jaspe. Además, el tratamiento protege el monumento frente a agentes medioambientales como la lluvia, los excrementos de aves y la radiación ultravioleta.

En contexto, la Cruz de los Juramentos fue un símbolo del comercio del Siglo de Oro, construida en el siglo XVII, durante la época de mayor esplendor comercial de la ciudad, este lugar era el escenario donde los mercaderes sellaban sus acuerdos mediante un apretón de manos bajo el testigo sagrado de la Cruz. Aquel juramento simbolizaba el "compromiso" entre las partes y constituye hoy un "valioso testimonio" de la mentalidad, la actividad económica y la vida social de la Sevilla moderna.