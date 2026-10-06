Cruzcampo presenta en Sevilla un nuevo carro de la compra junto a la marca española Rolser

El nuevo carro de la compra de Cruzcampo y Rolser presentado en Sevilla - CRUZCAMPO

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cruzcampo ha presentado una original edición limitada del tradicional carro de la compra en colaboración con Rolser, dentro de un movimiento surgido en los últimos años, en el que el carro de la compra, especialmente ligado al imaginario de nuestras abuelas, "ha ido conquistando a usuarios más jóvenes".

Según ha detallado la empresa en una nota de prensa, la portada de la prestigiosa revista Monocle en 2025, elevó el carro español a "nuevo capricho de los urbanitas", lo que ha parecido encajar el carro "de siempre" con hábitos positivos no siempre asociados al consumo actual, como caminar, comprar cerca o reducir el uso de bolsas.

Al hilo, desde Rolser han defendido que "la proximidad o la sostenibilidad son argumentos de peso para los consumidores que deciden adquirir o renovar un carro".

La empresa alicantina ha sido pionera en el desarrollo de este artilugio, presente en el 63 por ciento de los hogares españoles y que ha llegado a países de toda Europa, Estados Unidos y Japón.

En este sentido, han apuntado que "cada vez es más frecuente" entre estos consumidores jóvenes usos que van de la playa, el picnic o los festivales a la lavandería, los mercadillos o pequeñas mudanzas, llevando la practicidad del carro mucho más allá de la visita al supermercado.

UN DISEÑO RECONOCIBLE PERO 'DE SIEMPRE'

El carro Cruzcampo y Rolser ha mantenido la silueta "reconocible" del carro "de siempre", con un chasis de cuatro ruedas en off white y bolsa de algodón, pero incorpora un diseño exclusivo y sus propios charms. Esos colgantes que se han convertido en una forma de personalizar bolsos difuminando la frontera entre lo que llevamos porque nos resulta útil o "simplemente porque, además, nos gusta".

Con él, Cruzcampo ha querido contar con la actriz sevillana Carmina Barrios y la creadora de contenido Paula Sevillano para protagonizar la pieza, rodada en uno de los mercados de abastos más populares y auténticos de Sevilla, con la participación de trabajadores del propio mercado.

"Los buenos días con tu vecina, la conversación con el panadero y la paradita en el bar de siempre a tomar la cervecita son las pequeñas cosas que hacen a una la vida más feliz", ha explicado Carmina, que se ha declarado "usuaria fiel" del carro de la compra.

Por su parte, Paula Sevillano ha reflexionado que "a veces nos empeñamos en buscar las tendencias fuera cuando lo realmente auténtico está a la vuelta de la esquina, en tu propio barrio". "El carro de la compra me encanta, es un accesorio de moda, y nuestras abuelas ya lo sabían", ha añadido.

La colaboración ha sumado un nuevo capítulo para Cruzcampo en su reivindicación de esas costumbres propias que merece la pena conservar, pero también reinterpretar.

En esta línea, el nuevo carro estará disponible durante un tiempo limitado en la web de Rolser.com a un precio de 89,95 euros, con un surtido de divertidos charms de Cruzcampo con los que personalizar el carro y contribuir a hacer de este icono algo "con aún más acento".