Cs acaba el mandato municipal con la escisión, renuncia o expulsión de la mitad de sus ediles elegidos en 2015

Publicado 26/02/2019 12:32:14 CET

Aproximadamente 15 de las 31 personas que tomaron actas de edil por Cs en la provincia en 2015 han renunciado o están fuera del partido

SEVILLA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos afronta el final del actual mandato municipal con un escenario en el que aproximadamente 15 de las 31 personas que obtuvieron acta de concejal por dicha formación en los comicios municipales de 2015 han pasado a ser ediles no adscritos o han abandonado la esfera municipal, como consecuencia de las diferentes escisiones, renuncias o expulsiones acontecidas entre los capitulares de la formación naranja.

Ciudadanos, recordémoslo, irrumpió en la provincia de Sevilla a través de las elecciones autonómicas de marzo de 2015, cuando el partido liderado por Albert Rivera obtuvo dos representantes en el Parlamento andaluz por la circunscripción de Sevilla.

Ya en los comicios municipales de 2015, Cs obtuvo 31 concejales en la provincia, tres de ellos en el Ayuntamiento capitalino, obteniendo dos diputados en las elecciones generales de dicho ejercicio, que después se redujeron a uno en los comicios nacionales de 2016, toda vez que las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre supusieron para Cs la consecución de tres parlamentarios andaluces por la circunscripción de Sevilla.

Pero respecto al ámbito municipal, la representación de Ciudadanos ha sufrido diferentes vicisitudes, comenzando por el caso de Manuel Varela, candidato por Cs a la Alcaldía de Dos Hermanas y quien desistió de tomar el acta lograda, denunciando ser víctima de un presunto "chantaje" orquestado precisamente para forzarle a renunciar a su candidatura, extremo que finalmente hizo para no causar "daño" al partido.

Al poco de arrancar el mandato, además, acontecía la expulsión de las filas del partido de la única concejal y portavoz municipal en Castilleja de la Cuesta, la controvertida Carmen López, figurando a continuación la expulsión de la que fuera portavoz de la formación naranja en el Consistorio de Alcalá de Guadaíra, Ester Ruiz, quien después lograba que un juzgado anulase su expulsión del partido pero sigue figurando como edil no adscrita en el Consistorio alcalareño.

DIVERSAS ESCISIONES

Además, se han desligado de Ciudadanos quienes fueran sus portavoces en La Algaba, Cristina Bazán; en Tomares, Faustino Rodríguez; en Camas; Juan José Jurado; y en Gelves, Sonia Vallejo, declarándose todos ellos como concejales no adscritos.

Especial mención merece el caso de Espartinas, donde el mandato arrancó con un gobierno de Ciudadanos en franca minoría en este histórico bastión del PP, al alzarse Cs como la fuerza más votada con seis concejales. A día de hoy, no obstante, ninguna de las personas que ocuparon tales actas de concejal por Cs en el Ayuntamiento de Espartinas continúa en el partido, dadas las múltiples renuncias y expulsiones acontecidas en el seno del Grupo municipal de Ciudadanos, especialmente la expulsión de la actual alcaldesa, Olga Hervás, y la decisión de su antecesor en el cargo y primer regidor de Espartinas por Cs, José María Fernández, de abandonar las filas del partido y continuar como edil no adscrito precisamente a cuenta de la expulsión de Hervás, con la que finalmente ha entrado en conflicto.

También abandonó las filas de Cs y se declaró como concejal no adscrito el que fuera portavoz de la formación naranja en Lora del Río y además único edil del partido en dicho municipio, Fidel Prieto Romero, quien acaba de renunciar a su acta, toda vez que en el verano de 2017, el entonces portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla y en la Diputación provincial, Javier Millán, manifestaba en una entrevista con Europa Press que las elecciones municipales de 2015 "pillaron prácticamente a contrapié" a Ciudadanos, que tuvo que "montar candidaturas muy deprisa y, evidentemente, no con todas las garantías". "No hubo tiempo de hacer los filtros en condiciones", reconocía Millán.

LA RENUNCIA DE MILLÁN

Más recientemente, Javier Millán renunciaba a su acta de concejal en el Ayuntamiento hispalense y a su acta de diputado provincial, al ser nombrado como nuevo delegado territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, departamento dirigido por el vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín.

La salida de Millán de la esfera municipal, eso sí, acontecía después de que Cs le comunicase que no repetiría como candidato a la Alcaldía, toda vez que el pasado mes de diciembre, él mismo denunciaba que estaba siendo objeto de una "cacería política, un acoso y derribo" por su testimonio en el juicio celebrado por la Audiencia de Sevilla por el procedimiento específico mediante el cual la Junta de Andalucía destinó fondos públicos a incentivar expedientes de regulación de empleo (ERE) marcados por irregularidades e ilegalidades y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.

Casi inmediatamente después de la salida de Millán del Grupo municipal de Cs en el Ayuntamiento hispalense, el edil de dicho grupo Javier Moyano anunciaba su decisión de renunciar a su acta de concejal por Cs, entendiendo que era el "momento de dar un paso al lado" y "seguir apoyando el gran proyecto común de Ciudadanos como afiliado de base".

Fruto de estas renuncias y expulsiones, 15 de las 31 personas que al comenzar el actual mandato municipal tomaron posesión de actas de concejal en los ayuntamientos sevillanos en representación de Cs se han desligado de la formación o han abandonado la esfera local.