Cs "acataría" la exhumación de los restos de Queipo de Llano de la Macarena en Sevilla "si la justicia lo determina"

Publicado 25/09/2019 14:14:14 CET

SEVILLA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Sergio Romero, ha señalado este miércoles que su partido "acataría" la exhumación de los restos del general golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena de Sevilla "si la justicia lo determina".

A preguntas de los periodistas en el Parlamento andaluz, el diputado autonómico ha expresado que si hay una sentencia judicial que dictamine que los restos tengan que salir "estaremos de acuerdo" porque "la justicia es quien tiene que determinar" y "si es así lo acataremos".

En este marco, ha defendido que la memoria democrática e historia "está ahí", así como el desarrollo de un reglamento para que "se pueda trabajar en el marco de la legalidad y de la acción del Gobierno". "El Gobierno andaluz esta desarrollando un reglamento que le dé herramientas y el camino para trabajar en esa consolidación y en el logro de los objetivos de la Ley de Memoria, siempre en el máximo de concordia y conciliación para que miremos al futuro", ha explicado.

Romero ha añadido en este sentido que desde su grupo "no rechazamos ni votamos en contra de la Ley de Memoria", explicando que desde el Gobierno se está trabajando en la misma para que se permitan acciones relativas a la "exhumación de fosas, reparación de daños a las víctimas del franquismo o cuestiones de memoria democrática".

Pese a ello, el parlamentario ha dicho que la ciudadanía quiere que "hablemos del futuro de España, de todo lo que necesitamos para seguir mejorando su bienestar y el futuro de nuestros hijos". "No podemos estar permanentemente hablando del pasado", ha insistido en relación a la exhumación de Francisco Franco, decisión del Tribunal Supremo (TS) que "respeta".

Al hilo, ha manifestado el deseo de su partido de convertir el Valle de los Caídos en "un lugar de reconciliación" para que "no sigamos hablando del pasado y que no estemos en el debate de los rojos y los azules". "Los españoles se merecen que hablemos del futuro para que no se vuelva a repetir", ha concluido.