Cs pide "redoblar esfuerzos" para que Sevilla deje de liderar el "triste ranking" de los barrios más pobres de España

SEVILLA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha pedido este martes "redoblar los esfuerzos" para que Sevilla deje de liderar el "triste ranking" de los barrios más pobres de España y ha lamentado que, "un año más, la ciudad concentre a tres de los cuatros barrios con menos renta por habitante", según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Ello nos obliga a realizar una profunda reflexión como Administración para detectar cuáles son las políticas que debemos implementar para revertir este escenario de vulnerabilidad y exclusión social, que afecta a una parte importante de los vecinos de Sevilla", ha añadido en un comunicado.

Pimentel ha considerado "un fracaso" que, tal y como se recoge en el informe publicado este martes por el INE, los barrios del Polígono Sur y Los Pajaritos ocupen el primer y el segundo puesto del listado de zonas con menos renta de todo el país, una situación que "también afecta a los vecinos de Torreblanca" --el cuarto barrio más pobre de España--. "Es más, si tenemos en cuenta el listado completo de los 15 barrios españoles con menos renta por habitante comprobaremos cómo seis de ellos se encuentran en nuestra ciudad", ha indicado.

El líder de Cs en el Consistorio hispalense ha añadido que, "a pesar de todos los esfuerzos que se han realizado estos años desde el gobierno municipal", los datos demuestran que "son insuficientes" y que "es necesario implementar más acciones que permitan revertir una situación que no es nueva". "Lo que más nos debe preocupar ahora es que la crisis derivada del Covid-19 no suponga la puntilla para estos vecinos y que su delicada situación económica no sufra un nuevo revés por las consecuencias que pueda provocar esta pandemia".

Pimentel ha añadido que la búsqueda de soluciones para este estado crítico de pobreza "no pasa por la caridad" sino por implementar medidas que permitan la formación de los jóvenes, la generación de puestos de trabajo y la igualdad de oportunidades. En este sentido, ha pedido "sentido común" para "desarrollar políticas activas y realistas" que "ofrezcan resultados firmes a corto y medio plazo". Para ello, ha llamado a todos los grupos municipales a "trabajar unidos" para resolver este problema que "no entiende de ideologías sino de compromiso social con la realidad de estos barrios", ha concluido.