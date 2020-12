Cs reclama "explicaciones" por la incidencia del benceno y lamenta la falta de información y "coordinación"

SEVILLA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Carmen Santa María, portavoz de Ciudadanos en la Diputación de Sevilla, ha mantenido este miércoles una reunión telemática con los portavoces de la formación naranja en Écija, Lantejuela, Marchena, Osuna y Paradas, cuyos municipios se han visto afectados por la crisis que ha provocado la detección de niveles de benceno ajenos a lo permitido en el suministro de agua en una quincena de pueblos abarcados por el Consorcio de Aguas del Plan Écija.

La diputada ha considerado "increíble que muchos de los vecinos de estos municipios hayan sido informados de la situación a través de los perfiles personales de Facebook de sus alcaldes socialistas, como ocurrió en Marchena o Paradas", saltándose "todos los protocolos de transparencia", en un contexto en el que los ayuntamientos de tales localidades han difundido en las redes sociales los comunicados oficiales del Consorcio de Aguas del Plan Écija sobre la incidencia.

"No podemos permitir que una información tan importante no se comunique a través de fuentes oficiales", ha aseverado. También lamenta "la falta de protocolos anticovid que se han llevado a cabo por parte de los camiones cisterna que han abastecido de agua a los municipios". En este sentido, asegura que "no se han cumplido las medidas mínimas de seguridad y salubridad porque la misma boquilla de la manguera del camión cisterna iba pasando de botella en botella".

Moisés Bermudo, concejal portavoz en Écija, apunta que en su municipio "ha habido y hay un gravísimo problema de comunicación" y solicita que se aclare "qué pasará con el pago del recibo del agua por estos problemas con el suministro", pues el agua de la localidad está declarada no apta para el consumo o la cocina, pero sí para la higiene o la limpieza.

También pregunta "a dónde van a parar los vertidos de agua contaminada", pues a su entender pueden provocar "un gravísimo problema medioambiental". Asimismo, Francisco Giménez, concejal de Cs en La Lantejuela, denuncia "la descoordinación que ha habido en su localidad con esta crisis".

Por su parte, Jesús Arce, concejal portavoz de la formación liberal en Osuna, apunta que está preocupado por cómo se desarrollará la investigación del Consorcio de Aguas Plan Écija, presidido por Rosario Andújar, alcaldesa socialista de Osuna, indicando que se trata de "un organismo controlado por dirigentes socialistas que ha servido de agencia de colocación para familiares y amigos", solicitando "una comisión de investigación que sea transparente" más allá del expediente informativo incoado.

En la misma línea, Stiven Vargas, concejal de Paradas, señala la importancia de "purgar los bidones domésticos porque el benceno está almacenado en las casas de todos los vecinos", algo que "no se está haciendo".

Por su parte, Andrés Mateo, de Marchena, lamenta que su alcaldesa informase por su cuenta personal, "información que solo está disponible para sus contactos en la red social", en un contexto en el que el Ayuntamiento difundió en las redes sociales el comunicado del Consorcio de Aguas del Plan Écija. "Estas no son las formas más adecuadas", ha aseverado reclamando saber "desde cuándo se sabía, porque ya había camiones cisterna a las afueras del municipio incluso antes de que la crisis saltara".

En definitiva, Carmen Santa María ha recogido todos estos testimonios y asevera que "los ciudadanos deben tener todos los datos posibles en un tema tan sensible relacionado con su propia salud".

De ahí que pida "marcar un protocolo conjunto de actuación para el futuro". "Es evidente que nuestros vecinos han perdido la confianza" y "va a ser complicado que la recuperen si no hay una transparencia absoluta en la crisis del benceno". Por ello, señala que Cs vigilará que "el servicio se restablezca lo antes posible y que se den todas las explicaciones que sean necesarias".