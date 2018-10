Cs reclama a la Junta medidas para paliar el "colapso" de la Audiencia Provincial

Publicado 21/02/2018 12:36:22 CET

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos (Cs) preguntará este jueves a la consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, durante su comparecencia en comisión del Parlamento andaluz si desde la administración autonómica se impulsará alguna medida para paliar la situación "de colapso" en la que se encuentra la Audiencia Provincial de Sevilla.

En un comunicado, la diputada autonómica de Ciudadanos Marta Bosquet ha explicado que la Audiencia se encuentra en un estado "absolutamente insostenible". De hecho, ha alertado de que "los propios magistrados han interpuesto una denuncia a la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que si en 2015 la carga de trabajo superaba más del 15%, en 2016 creció hasta el 20% y ahora está en el 30%, el máximo de módulos que establece el CGPJ".

"Durante estos años se han ido instruyendo muchas macrocausas en los juzgados de Sevilla, entre ellos el caso de los ERE o el de Mercasevilla, y hasta un total de 90, lo que conlleva que se altere el normal funcionamiento de las secciones", según Bosquet, para quien resulta absolutamente imposible poder simultanear esas macrocausas de manera paralela a otros asuntos ordinarios que tiene la Audiencia.

Ha advertido además de que "esta situación no la sufren solo los jueces, sino también el resto de personal y funcionarios de la administración de justicia", por lo que es necesario un refuerzo, no solo judicial, sino también de personal. A su juicio, lo "alarmante es que la propia audiencia provincial no tiene infraestructura suficiente para soportar la carga de trabajo de esas 90 macrocausas que viene lastrando durante años".

Bosquet ha criticado que la Junta de Andalucía "poco ha hecho en estos años a sabiendas de esta situación". Ha indicado que la administración autonómica podría pedir en los órganos en los que está integrada, como el CGPJ, que se modificara esta planta de la Audiencia Provincial de Sevilla.

Ha agregado que ahora lo importante es saber cómo va a responder a las indicaciones que le ha hecho la comisión nacional de seguridad y salud como consecuencia de la denuncia interpuesta por los magistrados. "La Junta tiene que llevar a cabo lo necesario para que se garantice que la impartición de justicia en Sevilla se da en las condiciones óptimas y necesarias para jueces y personal funcionario de la misma", ha concluido.